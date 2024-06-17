Возмутительно унылая победа Англии. Сербия ничего не смогла сделать со звездами АПЛ

1:0 в Гельзенкирхене.

Помните, после мартовской победы над Сербией в московском товарищеском матче мы стали примерять сборную России к чемпионату Европы? Дорогу туда нам, как известно, перекрыли, но пофантазировать никто не мешал. Еще бы: 4:0 в матче с участником Евро!

Сейчас тоже велик соблазн сказать, что мы бы совсем иначе сыграли с Англией. Но кто-то уже мог забыть, что сербы полтора тайма играли в меньшинстве, да и состав их был далек от основного. К примеру, Гайич, Зделар и Эракович, выходившие тогда в стартовом составе, на Евро вообще не были вызваны. А из той основы на воскресную встречу с Англией вышли только трое — Павлович, Лукич и Живкович.

У сербов хватало сюрпризов в основе: главный тренер команды Драган Стойкович решил оставить в запасе Тадича в пользу более оборонительного хавбека Лукича, а еще неожиданно сделал вратарскую рокировку: в резерве остались и основной голкипер ЧМ-2022 Ваня Милинкович-Савич, и футболист «Челси» Джордже Петрович, а с первых минут на газоне появился Предраг Райкович.

Безусловно, Англия считалась фаворитом встречи. Финалист прошлого Евро все еще мечтает впервые в своей истории выиграть главный турнир континента, и уже не первый раз Гарет Саутгейт привозит на крупное соревнование топ-состав. Тут тоже до последнего не все было ясно: на правом крыле атаки вполне мог появиться Палмер, а в середине поля — Галлахер или Майну. Но Саутгейт выбрал более вероятные варианты на эти позиции: Сака вышел справа, а Александер-Аронлд — в паре с Райсом в центре. Оба сыграли важные роли еще до перерыва.

Матч начался уж слишком предсказуемо. Англия захватила мяч, терпеливо его раскатывала и ждала появления свободных зон в плотной схеме сербов с тремя центральными защитниками. Дождались на 13-й минуте — первая же внятная атака в матче завершилась голом: Сака навесил, а Беллингем взмыл в воздух и заколотил свой первый мяч на чемпионатах Европы. И определенно не последний.

Джуд Беллингем (сборная Англии). Фото Reuters

Англия вполне могла бы на волне успеха пойти вперед и забить второй. Но Саутгейта на протяжении всех восьми лет, что он возглавляет сборную, часто критикуют за ослабление хватки в ненужный момент. Так произошло и сейчас: Англия успокоилась, и Сербия даже создала момент: на 20-й минуте Трент ошибся у своей штрафной, а Митрович пробил в ближний — чуть мимо. Вскоре Александер-Арнолд исправился, когда перехватил мяч в центре поля и бросил Уокера в прорыв — Кайл упустил момент.

Концовку первого тайма омрачила травма Костича, вместо которого вышел Младенович на 43-й минуте. И до перерыва защитник сербов совершил девять касаний мяча. Почему это важно? Потому что лучший бомбардир в истории сборной Англии Харри Кейн за стартовые 45 минут коснулся мяча всего два раза и уступил по этому показателю даже Младеновичу. Капитан англичан оказался почти полностью отрезан от игры, зато активно отвлекал на себя внимание оппонентов, что позволило Беллингему забить.

Харри Кейн. Фото Reuters

Второй тайм начался с мощнейшего прессинга сербов по всему полю — они решили выложиться на сто процентов в первые минуты и встречали англичан даже у чужих ворот. Британцы вряд ли этого ожидали, но были готовы: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ привыкли сами играть под давлением, поэтому без труда выходили из-под него. Но дальше ничего не менялось.

В атаке Англия продолжала действовать крайне пассивно — так, будто в соперниках Германия или Испания, и идет добавленное время. Но на той стороне поля находилась всего лишь Сербия, которая на всех позициях уступала по именам британской сборной.

И балканцы понимали, что им дают шанс, но сделать с этим ничего не могли. В обороне Сербия справлялась почти идеально, а в атаке — пустота. Митрович в одном из эпизодов выпрашивал пенальти — да и все. Только в концовке сербы сделали несколько попыток пробить издали, и в одной из них Пикфорду даже пришлось вытянуть руку вверх, но этого не хватило даже для ничьей. Сербия ничего не смогла сделать.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Фото Reuters

А Саутгейт будто бы насмехался и над балканцами, и над зрителями. Не слышал он и свиста болельщиков в Гельзенкирхене, которые были жутко недовольны аномально медленными и тягучими атаками сборной Англии. Тренерский штаб делал исключительно оборонительные замены и акцентированно оборонял 1:0. Хотя англичане легко могли победить крупно, если бы им это позволили.

Но победителей же не судят, верно? Один из главных фаворитов в возмутительно экономном режиме победил сербов и движется дальше. А расстраиваться фанатам сборной страны-побратима рано — в конце концов, разница мячей будет иметь значение на финише группы.