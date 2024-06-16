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Чемпионат Европы

16 июня, 23:30

Многодетные родители и любовный треугольник: истории любви игроков сборной Украины

Игроков сборной Украины на Евро-2024 поддерживают самые близкие
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр и Влада Зинченко, Анастасия и Андрей Лунины
Александр и Влада Зинченко, Анастасия и Андрей Лунины.
Фото Соцсети
Вспоминаем красивые лавстори в украинском футболе.

На чемпионат Европы по футболу съедутся главные звезды национальных команд. На важном турнире игроков будут поддерживать их семьи. Собрали самые красивые пары украинской сборной.

Александр и Влада Зинченко
Александр и Влада Зинченко.
Фото Соцсети

Александр и Влада Зинченко

Пожалуй самая красивая пара Украины — Александр и Влада Зинченко. Молодые люди были знакомы с детства, часто переписывались в социальных сетях. Однако любовь между ними возникла, только когда они встретились вживую. Примечательно, что на момент встречи Влада Седан была в отношениях с игроком донецкого «Шахтера» Андреем Борячуком. После того как Александр и Влада оказались в одной компании, яркая блондинка удалила все совместные фото с бойфрендом из соцсетей.

В 2019-м Зинченко сделал возлюбленной предложение прямо на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Через год пара сыграла свадьбу. Сейчас супруги воспитывают двоих детей Еву (родилась в 2021 году) и Лею (в 2023-м).

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Чемпионат Европы для девушки — знаковый турнир. Именно на Евро-2016 ее признали самой красивой болельщицей. Блондинка дала интервью, где рассказала о своей давней мечте — стать спортивным журналистом. Как оказалось, украинка сама в детстве играла в футбол, она ходила в секцию вместе со своим братом. Однако родители Влады хотели, чтобы у нее было хорошее образование, поэтому Щеглова (девичья фамилия девушки) окончила юридический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. Но после ЧЕ-2016 ее пригласили вести шоу «Халатный футбол» на телеканале «Футбол 1/2».

Сейчас пара живет в Лондоне, Александр с 2022 года выступает за «Арсенал» после перехода из «Манчестер Сити».

Футболист Михаил Мудрик и модель Виолетта Грачева
Михаил Мудрик и Виолетта Грачева.
Фото соцсети, Global Look Press

Михаил Мудрик и любовный треугольник

Будет ли поддержка у полузащитника «Челси» на Евро-2024 — большой вопрос. Дело в том, что Михаил Мудрик, предположительно, состоит в любовном треугольнике. Ему приписывают отношения с российской моделью Виолеттой Грачевой. Девушка родом из Сибири, после окончания школы переехала в Москву, где поступила в МГТУ имени Баумана. Параллельно с учебой Грачева увлеклась модельным бизнесом. Ранее девушка встречалась с бывшим полузащитником «Ростова» Маттиасом Норманном, молодые люди то расходились, то воссоединялись, но летом 2023 года расстались.

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Спустя несколько месяцев после разрыва с норвежцем эффектная блондинка отдыхала в Париже. Выступающий за «Челси» Мудрик прокомментировал ее фото в соцсетях фразой: «Встретимся на мосту». Модель под подписью игрока поставила эмодзи в виде замка. Позже Михаил и Виолетта публиковали фото в одних и тех же локациях, поэтому подписчики сразу же заподозрили их в романе. Сами молодые люди никак не комментировали свои отношения.

В декабре 2023-го Виолетта была на концерте в Дубае с другим футболистом — Андреем Мостовым из «Зенита». Парень лайкал ее фото из ОАЭ и оставлял комментарии. И даже решил потроллить украинского футболиста: под снимком с белыми плюшевыми медведями (по всей видимости, россиянин подарил игрушки модели), Мостовой оставил комментарий: «Мост?» Кого в итоге выберет Грачева — непонятно.

Анастасия и Андрей Лунины
Анастасия и Андрей Лунины.
Фото Соцсети

Андрей и Анастасия Лунины

Голкипер мадридского «Реала» — молодой отец. Вместе с супругой Анастасией Томазовой воспитывает сына, который родился в 2022 году.

Девушка на четыре года старше футболиста. Пара познакомилась в социальных сетях в 2017-м. Тогда вратарь играл за «Днепр», команда базируется в родном городе Томазовой. Молодые люди сыграли свадьбу в Испании в 2021 году. Возлюбленная вратаря сборной Украины следует по миру вслед за супругом, поддерживает мужа с трибун во время игр.

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Лунины проживают в Мадриде, голкипер выступает за «Реал» с 2018 года с перерывами на аренды в другие испанские клубы. Девушка не работает, занимается воспитанием сына и развивает свои соцсети, куда выкладывает фото в нижнем белье. При этом у нее есть высшее образование — по профессии она архитектор.

Роксана и Руслан Малиновские
Роксана и Руслан Малиновские.
Фото Соцсети

Руслан и Роксана Малиновские

Полузащитник «Дженоа» давно счастлив в браке с Роксаной Малиновской. Молодые люди познакомились в 2012 году в Севастополе, где футболист выступал за местный клуб. Вместе с возлюбленным девушка переезжала из Украины в Бельгию, Италию и Францию.

В 2016-м Руслан и Роксана решили узаконить свои отношения. Через три года в их семье родилась девочка, которой дали красивое имя Оливия.

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Супруга хавбека сборной Украины посвящает все свободное время воспитанию дочери. Также Роксана активно ведет социальные сети. Девушка любит демонстрировать свою фигуру, выкладывая фото в купальниках. Малиновская известна своими громкими высказываниями про спортивную карьеру своего мужа. Например, в одном интервью открыто рассказала, сколько зарабатывает полузащитник.

Сейчас семья проживает на севере Италии в городе Генуя. В августе 2023 года игрок украинской сборной вернулся в серию A на правах аренды из «Марселя». Соглашение подразумевало право выкупа, которым руководство «Дженоа» воспользовалось в январе 2024 года.

Андрей и Инна Ярмоленко
Андрей и Инна Ярмоленко.
Фото Соцсети

Андрей и Инна Ярмоленко

Спутница Андрея Ярмоленко вместе с форвардом прошла путь от дубля киевского «Динамо». Пара вместе с 2007 года, молодые люди познакомились на дискотеке в Киеве. Узаконили свои отношения влюбленные в 2011-м, на торжестве присутствовали одноклубники нападающего.

После 11 лет в составе киевлян в карьере уроженца Ленинграда были дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм», «Аль-Айн». В 2023 году Ярмоленко вернулся в «Динамо».

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Инна по образованию — специалист по международным отношениям и дипломатии. Девушка свободно владеет английским, так как обучалась в школе с углубленным изучением иностранных языков. Она была переводчиком в американском благотворительном фонде, также работала ведущей в казино.

Андрей и Инна — многодетные родители. Они воспитывают троих сыновей — Ивана (родился в 2013 году), Даниила (2015) и Максима (2020). За год до Евро-2024 семья перебралась в Киев, когда форвард вернулся в «Динамо».

Александр Зинченко
Андрей Ярмоленко
Руслан Малиновский
Футбол
Евро-2024
Сборная Украины по футболу
Андрей Лунин
Михаил Мудрик
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