Многодетные родители и любовный треугольник: истории любви игроков сборной Украины

Вспоминаем красивые лавстори в украинском футболе.

На чемпионат Европы по футболу съедутся главные звезды национальных команд. На важном турнире игроков будут поддерживать их семьи. Собрали самые красивые пары украинской сборной.

Александр и Влада Зинченко. Фото Соцсети

Александр и Влада Зинченко

Пожалуй самая красивая пара Украины — Александр и Влада Зинченко. Молодые люди были знакомы с детства, часто переписывались в социальных сетях. Однако любовь между ними возникла, только когда они встретились вживую. Примечательно, что на момент встречи Влада Седан была в отношениях с игроком донецкого «Шахтера» Андреем Борячуком. После того как Александр и Влада оказались в одной компании, яркая блондинка удалила все совместные фото с бойфрендом из соцсетей.

В 2019-м Зинченко сделал возлюбленной предложение прямо на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Через год пара сыграла свадьбу. Сейчас супруги воспитывают двоих детей Еву (родилась в 2021 году) и Лею (в 2023-м).

Чемпионат Европы для девушки — знаковый турнир. Именно на Евро-2016 ее признали самой красивой болельщицей. Блондинка дала интервью, где рассказала о своей давней мечте — стать спортивным журналистом. Как оказалось, украинка сама в детстве играла в футбол, она ходила в секцию вместе со своим братом. Однако родители Влады хотели, чтобы у нее было хорошее образование, поэтому Щеглова (девичья фамилия девушки) окончила юридический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. Но после ЧЕ-2016 ее пригласили вести шоу «Халатный футбол» на телеканале «Футбол 1/2».

Сейчас пара живет в Лондоне, Александр с 2022 года выступает за «Арсенал» после перехода из «Манчестер Сити».

Михаил Мудрик и Виолетта Грачева. Фото соцсети, Global Look Press

Михаил Мудрик и любовный треугольник

Будет ли поддержка у полузащитника «Челси» на Евро-2024 — большой вопрос. Дело в том, что Михаил Мудрик, предположительно, состоит в любовном треугольнике. Ему приписывают отношения с российской моделью Виолеттой Грачевой. Девушка родом из Сибири, после окончания школы переехала в Москву, где поступила в МГТУ имени Баумана. Параллельно с учебой Грачева увлеклась модельным бизнесом. Ранее девушка встречалась с бывшим полузащитником «Ростова» Маттиасом Норманном, молодые люди то расходились, то воссоединялись, но летом 2023 года расстались.

Спустя несколько месяцев после разрыва с норвежцем эффектная блондинка отдыхала в Париже. Выступающий за «Челси» Мудрик прокомментировал ее фото в соцсетях фразой: «Встретимся на мосту». Модель под подписью игрока поставила эмодзи в виде замка. Позже Михаил и Виолетта публиковали фото в одних и тех же локациях, поэтому подписчики сразу же заподозрили их в романе. Сами молодые люди никак не комментировали свои отношения.

В декабре 2023-го Виолетта была на концерте в Дубае с другим футболистом — Андреем Мостовым из «Зенита». Парень лайкал ее фото из ОАЭ и оставлял комментарии. И даже решил потроллить украинского футболиста: под снимком с белыми плюшевыми медведями (по всей видимости, россиянин подарил игрушки модели), Мостовой оставил комментарий: «Мост?» Кого в итоге выберет Грачева — непонятно.

Анастасия и Андрей Лунины. Фото Соцсети

Андрей и Анастасия Лунины

Голкипер мадридского «Реала» — молодой отец. Вместе с супругой Анастасией Томазовой воспитывает сына, который родился в 2022 году.

Девушка на четыре года старше футболиста. Пара познакомилась в социальных сетях в 2017-м. Тогда вратарь играл за «Днепр», команда базируется в родном городе Томазовой. Молодые люди сыграли свадьбу в Испании в 2021 году. Возлюбленная вратаря сборной Украины следует по миру вслед за супругом, поддерживает мужа с трибун во время игр.

Лунины проживают в Мадриде, голкипер выступает за «Реал» с 2018 года с перерывами на аренды в другие испанские клубы. Девушка не работает, занимается воспитанием сына и развивает свои соцсети, куда выкладывает фото в нижнем белье. При этом у нее есть высшее образование — по профессии она архитектор.

Роксана и Руслан Малиновские. Фото Соцсети

Руслан и Роксана Малиновские

Полузащитник «Дженоа» давно счастлив в браке с Роксаной Малиновской. Молодые люди познакомились в 2012 году в Севастополе, где футболист выступал за местный клуб. Вместе с возлюбленным девушка переезжала из Украины в Бельгию, Италию и Францию.

В 2016-м Руслан и Роксана решили узаконить свои отношения. Через три года в их семье родилась девочка, которой дали красивое имя Оливия.

Супруга хавбека сборной Украины посвящает все свободное время воспитанию дочери. Также Роксана активно ведет социальные сети. Девушка любит демонстрировать свою фигуру, выкладывая фото в купальниках. Малиновская известна своими громкими высказываниями про спортивную карьеру своего мужа. Например, в одном интервью открыто рассказала, сколько зарабатывает полузащитник.

Сейчас семья проживает на севере Италии в городе Генуя. В августе 2023 года игрок украинской сборной вернулся в серию A на правах аренды из «Марселя». Соглашение подразумевало право выкупа, которым руководство «Дженоа» воспользовалось в январе 2024 года.

Андрей и Инна Ярмоленко. Фото Соцсети

Андрей и Инна Ярмоленко

Спутница Андрея Ярмоленко вместе с форвардом прошла путь от дубля киевского «Динамо». Пара вместе с 2007 года, молодые люди познакомились на дискотеке в Киеве. Узаконили свои отношения влюбленные в 2011-м, на торжестве присутствовали одноклубники нападающего.

После 11 лет в составе киевлян в карьере уроженца Ленинграда были дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм», «Аль-Айн». В 2023 году Ярмоленко вернулся в «Динамо».

Инна по образованию — специалист по международным отношениям и дипломатии. Девушка свободно владеет английским, так как обучалась в школе с углубленным изучением иностранных языков. Она была переводчиком в американском благотворительном фонде, также работала ведущей в казино.

Андрей и Инна — многодетные родители. Они воспитывают троих сыновей — Ивана (родился в 2013 году), Даниила (2015) и Максима (2020). За год до Евро-2024 семья перебралась в Киев, когда форвард вернулся в «Динамо».