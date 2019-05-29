"Анжи" не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне

"Анжи" не сможет играть в Олимп-ФНЛ в следующем сезоне, заявил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

- "Анжи" отозвал апелляционную жалобу, клуб может попытаться пройти процедуру лицензирования в ПФЛ, - цитируют Летина "РИА Новости".

В завершившемся сезоне команда из Махачкалы заняла 15-е место и вылетела из премьер-лиги. Клуб с первого раза не смог пройти лицензирование РФС.

Ранее главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что клуб может обанкротиться.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр