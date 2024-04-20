Тихонов недоволен судейством Опейкиной в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровска»: «Почему назначают женщину?»
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал судейство арбитра Веры Опейкиной на матче против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги.
«Экспериментировать по судейским вопросам...почему именно сюда назначают женщину? Ну назначьте ее на матч «Химок» против «Родины» или отправьте в Махачкалу. Пускай тренируется. Почему именно на нашу игру?» — сказал Тихонов на пресс-конференции.
После поражения от хабаровчан «Енисей» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.
Источник: ФК «Енисей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|27
|15
|5
|7
|30-14
|50
|
2
|Акрон
|27
|14
|7
|6
|41-21
|49
|
3
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
4
|Арсенал
|27
|11
|12
|4
|32-19
|45
|
5
|Родина
|27
|12
|8
|7
|42-23
|44
|
6
|Нефтехимик
|27
|11
|7
|9
|28-25
|40
|
7
|Тюмень
|27
|11
|7
|9
|30-27
|40
|
8
|Алания
|27
|9
|10
|8
|31-36
|37
|
9
|Енисей
|27
|11
|3
|13
|45-38
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|26-27
|36
|
11
|Торпедо
|27
|9
|8
|10
|24-26
|35
|
12
|СКА-Хаб.
|27
|9
|7
|11
|28-29
|34
|
13
|Шинник
|27
|9
|7
|11
|30-37
|34
|
14
|Черноморец
|27
|7
|10
|10
|26-30
|31
|
15
|Сокол
|27
|7
|7
|13
|23-43
|28
|
16
|Ленинградец
|27
|6
|8
|13
|19-35
|26
|
17
|Волгарь
|27
|5
|10
|12
|23-37
|25
|
18
|Кубань
|27
|5
|7
|15
|19-41
|22
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:00
|
Родина – Химки
|1 : 2
|20.04
|07:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|3 : 0
|20.04
|11:30
|
Тюмень – Нефтехимик
|0 : 3
|20.04
|16:00
|
Акрон – Кубань
|6 : 0
|20.04
|16:00
|
Ленинградец – Сокол
|0 : 2
|20.04
|17:00
|
Алания – Волгарь
|1 : 2
|20.04
|17:00
|
Шинник – Динамо Мх
|0 : 1
|20.04
|17:00
|
КАМАЗ – Черноморец
|1 : 0
|20.04
|18:00
|
Торпедо – Арсенал
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|14
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|22
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6
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