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Тихонов недоволен судейством Опейкиной в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровска»: «Почему назначают женщину?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вера Опейкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал судейство арбитра Веры Опейкиной на матче против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги.

«Экспериментировать по судейским вопросам...почему именно сюда назначают женщину? Ну назначьте ее на матч «Химок» против «Родины» или отправьте в Махачкалу. Пускай тренируется. Почему именно на нашу игру?» — сказал Тихонов на пресс-конференции.

После поражения от хабаровчан «Енисей» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: ФК «Енисей»
Андрей Тихонов
Футбол
ФК Енисей
ФК СКА-Хабаровск
Вера Опейкина
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«Торпедо» упустило победу над тульским «Арсеналом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 27 15 5 7 30-14 50
2
 Акрон 27 14 7 6 41-21 49
3
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
4
 Арсенал 27 11 12 4 32-19 45
5
 Родина 27 12 8 7 42-23 44
6
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
7
 Тюмень 27 11 7 9 30-27 40
8
 Алания 27 9 10 8 31-36 37
9
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 26-27 36
11
 Торпедо 27 9 8 10 24-26 35
12
 СКА-Хаб. 27 9 7 11 28-29 34
13
 Шинник 27 9 7 11 30-37 34
14
 Черноморец 27 7 10 10 26-30 31
15
 Сокол 27 7 7 13 23-43 28
16
 Ленинградец 27 6 8 13 19-35 26
17
 Волгарь 27 5 10 12 23-37 25
18
 Кубань 27 5 7 15 19-41 22
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19.04 21:00
Родина – Химки
 1 : 2
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 3 : 0
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 0 : 3
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 6 : 0
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 0 : 2
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 1 : 2
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 0 : 1
20.04 17:00
КАМАЗ – Черноморец
 1 : 0
20.04 18:00
Торпедо – Арсенал
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