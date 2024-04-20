Тихонов недоволен судейством Опейкиной в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровска»: «Почему назначают женщину?»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал судейство арбитра Веры Опейкиной на матче против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги.

«Экспериментировать по судейским вопросам...почему именно сюда назначают женщину? Ну назначьте ее на матч «Химок» против «Родины» или отправьте в Махачкалу. Пускай тренируется. Почему именно на нашу игру?» — сказал Тихонов на пресс-конференции.

После поражения от хабаровчан «Енисей» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.