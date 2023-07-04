Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:58

Спортдиректор «Родины» Зинин: «Мы предложим вратарю 2DROTS Сычеву вернуться на просмотр»

Зинин рассказал будет ли «Родина» дальше просматривать Сычева
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал будет ли московский клуб дальше просматривать голкипера 2DROTS Дмитрия Сычева.

«В «Родине» топовый тренер вратарей — Алексей Антонюк. Он работал с большим количеством голкиперов, которые потом стали футболистами сборной разных возрастов — Крицюк, Сафонов, Агкацев, Адамов. Антонюк сильный специалист, ему нужно больше времени, чтобы разобраться в Сычеве. Первое впечатление о Дмитрии хорошее, школа у него есть в профессиональном плане. Есть у него свои ограничения, нужно понять насколько они у него существенны. Нам было некорректно удерживать Диму дальше на сборах. У него был полуфинал с 2DROTS в Казани, потом финал с «Родиной Медиа». Мы посчитали, что будет некорректно перед таким матчем опять его дергать к нам на сборы к первой команде. Сейчас мы ему предложим вернуться на просмотр», — приводит слова Зинина Metaratings.ru.

Он также отметил, что за одну тренировку невозможно протестировать вратаря в полной мере.

«Там десятки аспектов игры голкипера. И это тестирование в рамках тренировочного режима занимает около недели. Сычев — очень классный парень, позитивный, живой как вратарь. У него есть чутье и реакция, с помощью этих двух качеств он и играет. Поэтому надо понять, достаточно ли этих двух качеств, чтобы выступать на более высоком уровне», — добавил Зинин.

В минувшем сезоне «Родина» заняла пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 50 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/sportdirektor-rodiny-zinin-my-predlozhim-vrataryu-2drots-sychyovu-vernutsya-na-prosmotr-263583/
Футбол
Первая лига
ФК 2Drots
ФК Родина
Алексей Зинин
0
Читайте также
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России в другую страну
Мбаппе остается в «ПСЖ», Неймара зовут в Саудовскую Аравию, Кейна не отпускают в «Баварию»
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник Абдоков продлил контракт с «Кубанью»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости