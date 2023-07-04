Полузащитник Абдоков продлил контракт с «Кубанью»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Нури Абдоков продлил контракт с «Кубанью».

Новое соглашение рассчитано на два года и истечет в конце сезона-2024/25.

В прошлом сезоне 22-летний Абдоков провел 36 матчей, забил 12 голов и отдал 1 ассист.