Александр Григорян продлил контракт с «Кубанью»

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян подписал новое соглашение с южным клубом до конца сезона-2023/24, сообщает Metaratings.ru.

56-летний тренер возглавил «Кубань» за три тура до окончания сезона в Первой лиге, когда она находилась в зоне вылета.

В минувшем сезоне «Кубань» набрала 37 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице Первой лиги.