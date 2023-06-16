Губернатор Тульской области высказался об уходе спонсора «Арсенала»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что прекрасно понимает решение государственной корпорации «Ростех» отказаться от спонсорства тульского футбольного клуба «Арсенал».

«Что касается будущего «Арсенала», я над этим работаю. Будущее есть. Сейчас главный вопрос — это финансовая составляющая. Титульный спонсор ушел из клуба из-за показанного результата, оценка неудовлетворительная. Мы прекрасно понимаем, что футбольная команда должна соответствовать всем критериям, в том числе титульному спонсору. Я прекрасно понимаю решение «Ростеха», здесь все оправдано. Конечно, здесь дело не в руководстве команды, а в бренде, в любви к футболу туляков. Пока рано о чем-то говорить, но я этим занимаюсь», — приводит слова Дюмина РИА «Новости Спорт».

В минувшем сезоне «Арсенал» занял 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко в 34 матчах.