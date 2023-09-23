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Сегодня, 18:56

«Алания» обыграла «СКА-Хабаровск» и вернулась на первое место в ФНЛ

Алина Савинова
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«Алания» на своем стадионе одержала победу над «СКА-Хабаровском» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 2:1.

У клуба из Владикавказа отличились Валерий Царукян и Николай Гиоргобиани. За хабаровскую команду единственный гол забил Саид Алиев.

После этой игры «Алания» вернулась на первое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 23 очка. «СКА-Хабаровск» с 15 очками идет на 9-м месте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
23 сент, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
2:1
СКА-Хабаровск

В другом матче дня «Волгарь» и тульский «Арсенал» сыграли вничью — 1:1.

Команда из Тулы расположилась на 13-й строчке в первой лиге (14 очков). «Волгарь» занимает последнюю позицию (5 очков).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
23 сент, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:1
Арсенал Т

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Волгарь
ФК СКА-Хабаровск
1
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«Тюмень» и «Кубань» сыграли вничью в матче ФНЛ

«Химки» обыграли «Ленинградец» в домашнем матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
2
 Динамо Мх 11 6 3 2 13-5 21
3
 Акрон 10 5 2 3 15-7 17
4
 Химки 11 5 2 4 13-12 17
5
 Торпедо 11 5 2 4 10-10 17
6
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
7
 Шинник 10 5 1 4 11-12 16
8
 Тюмень 11 4 4 3 16-12 16
9
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
10
 СКА-Хаб. 11 4 3 4 13-12 15
11
 Енисей 11 4 2 5 16-15 14
12
 Родина 10 3 5 2 17-11 14
13
 Арсенал 11 3 5 3 10-12 14
14
 Черноморец 11 2 7 2 12-12 13
15
 Ленинградец 11 2 5 4 7-12 11
16
 Нефтехимик 10 3 1 6 8-14 10
17
 Кубань 11 1 3 7 6-13 6
18
 Волгарь 11 0 5 6 8-17 5
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 19:30
КАМАЗ – Торпедо
 1 : 0
23.09 11:30
Енисей – Черноморец
 3 : 1
23.09 16:00
Динамо Мх – Сокол
 2 : 0
23.09 16:00
Кубань – Тюмень
 1 : 1
23.09 17:00
Алания – СКА-Хаб.
 2 : 1
23.09 17:00
Волгарь – Арсенал
 1 : 1
23.09 17:30
Химки – Ленинградец
 2 : 1
23.09 18:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
23.09 18:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Антон Антонов

Антон Антонов

Черноморец Н

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 9 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 8 1 0
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