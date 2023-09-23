«Химки» обыграли «Ленинградец» в домашнем матче

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«Химки» дома обыграли «Ленинградец» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 2:1.

Победу подмосковной команде принесли голы Владислава Яковлева и Хетага Хосонова. У гостей отличился Никита Розманов.

«Химки» с 17 очками занимают 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Ленинградец» расположился на 16-й строчке (11 очков).