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Сегодня, 19:22

«Химки» обыграли «Ленинградец» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Химки» дома обыграли «Ленинградец» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 2:1.

Победу подмосковной команде принесли голы Владислава Яковлева и Хетага Хосонова. У гостей отличился Никита Розманов.

«Химки» с 17 очками занимают 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Ленинградец» расположился на 16-й строчке (11 очков).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
23 сент, 17:30. Арена Химки (Химки)
Химки
2:1
Ленинградец
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
Первая лига
ФК Ленинградец
ФК Химки
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Дубль Андреева помог «Шиннику» одержать победу над «Родиной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
2
 Динамо Мх 11 6 3 2 13-5 21
3
 Шинник 11 6 1 4 15-13 19
4
 Акрон 11 5 3 3 15-7 18
5
 Химки 11 5 2 4 13-12 17
6
 Торпедо 11 5 2 4 10-10 17
7
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
8
 Тюмень 11 4 4 3 16-12 16
9
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
10
 СКА-Хаб. 11 4 3 4 13-12 15
11
 Енисей 11 4 2 5 16-15 14
12
 Родина 11 3 5 3 18-15 14
13
 Арсенал 11 3 5 3 10-12 14
14
 Черноморец 11 2 7 2 12-12 13
15
 Нефтехимик 11 3 2 6 8-14 11
16
 Ленинградец 11 2 5 4 7-12 11
17
 Кубань 11 1 3 7 6-13 6
18
 Волгарь 11 0 5 6 8-17 5
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 19:30
КАМАЗ – Торпедо
 1 : 0
23.09 11:30
Енисей – Черноморец
 3 : 1
23.09 16:00
Динамо Мх – Сокол
 2 : 0
23.09 16:00
Кубань – Тюмень
 1 : 1
23.09 17:00
Алания – СКА-Хаб.
 2 : 1
23.09 17:00
Волгарь – Арсенал
 1 : 1
23.09 17:30
Химки – Ленинградец
 2 : 1
23.09 18:00
Акрон – Нефтехимик
 0 : 0
23.09 18:00
Родина – Шинник
 1 : 4
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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

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Ислам Машуков

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Алания

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Антон Антонов

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Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

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И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 9 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

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Химки

 8 1 0
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