«Тюмень» и «Кубань» сыграли вничью в матче ФНЛ

«Тюмень» на выезде сыграла вничью с «Кубань» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 1:1.

Счет в игре открыл полузащитник гостей Виталий Шитов на 12-й минуте, а на 88-й минуте форвард хозяев Илья Грузнов сравнял.

«Тюмень» с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» находится на 17-й строчке (6 очков).