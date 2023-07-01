«Алания» подписала контракт с бывшим форвардом «Торпедо» Караевым

Бывший нападающий «Торпедо» Давид Караев перешел в «Аланию», сообщает пресс-служба команды из Владикавказа.

28-летний россиянин подписал контракт с клубом по схеме «1+1». Он будет выступать за «Аланию» под 63-м номером.

В сезоне-2022/23 Караев забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за «Торпедо» во всех турнирах.