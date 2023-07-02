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Сегодня, 15:00

Тедеев — об увольнении из «Алании»: «Для меня это решение было неожиданным и удивительным»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» прокомментировал свое увольнение из владикавказского клуба в марте прошлого сезона.

«Для меня это решение было неожиданным и удивительным. На момент моего увольнения команда шла на третьем месте и находилась в двух очках от второй строчки. Но задача выхода в РПЛ была весьма условной. Когда я приходил в «Аланию», мы долго говорили с вице-президентом клуба о развитии футбола в Осетии. Проговаривали, что надо развивать футбол в комплексе, как это было в «Ростове», где я работал ранее. Мы хотели смоделировать ситуацию, чтобы выросли свои молодые игроки. Задача подняться в высшую лигу тогда не стояла», — сказал Тедеев «СЭ».

Тедеев возглавлял «Аланию» с лета прошлого года. Команда провела под его руководством 25 матчей, в которых одержала 13 побед, семь раз сыграла вничью и уступила в пяти встречах.

Полностью интервью Заура Тедеева читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
Заур Тедеев
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«Алания» подписала контракт с бывшим форвардом «Торпедо» Караевым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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