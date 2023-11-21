«Алания» — «Химки»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Алания» — «Химки» (1:4).

«Химки» набрали 35 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице ФНЛ. Подмосковный клуб идет на серии из 9 матчей без поражений в первой лиге — 6 побед и 3 ничьих.

«Алания» не побеждает в течение последних 5 игр чемпионата — 2 поражения и 3 ничьих. Команда из Владикавказа занимает 6-е место с 31 очком.