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«Алания» — «Химки»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Алания» — «Химки» (1:4).

«Химки» набрали 35 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице ФНЛ. Подмосковный клуб идет на серии из 9 матчей без поражений в первой лиге — 6 побед и 3 ничьих.

«Алания» не побеждает в течение последних 5 игр чемпионата — 2 поражения и 3 ничьих. Команда из Владикавказа занимает 6-е место с 31 очком.

Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Химки
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Источник: Василенко может покинуть пост главного тренера «Алании»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 19 6 7 6 28-19 25
8
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
9
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Сокол 19 5 5 9 17-32 20
16
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
17
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.11 00:00
Волгарь – Шинник
 - : -
25.11 00:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
25.11 00:00
Сокол – Кубань
 - : -
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 - : -
26.11 00:00
Химки – СКА-Хаб.
 - : -
26.11 00:00
Черноморец – Нефтехимик
 - : -
26.11 16:00
Родина – Енисей
 - : -
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
Алания – Акрон
 - : -
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Ислам Машуков

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