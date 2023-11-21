«Торпедо» — «Родина»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Торпедо» — «Родина» (1:1).
«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками, «Родина» идет на 7-й строчке с 25 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|19
|10
|5
|4
|28-16
|35
|
3
|Химки
|19
|10
|5
|4
|30-20
|35
|
4
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
5
|Арсенал
|19
|8
|8
|3
|24-15
|32
|
6
|Алания
|19
|8
|7
|4
|23-21
|31
|
7
|Родина
|19
|6
|7
|6
|28-19
|25
|
8
|КАМАЗ
|19
|6
|7
|6
|19-18
|25
|
9
|Енисей
|19
|7
|3
|9
|29-27
|24
|
10
|Торпедо
|19
|6
|6
|7
|17-20
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|19
|6
|5
|8
|19-22
|23
|
12
|Шинник
|19
|6
|5
|8
|25-33
|23
|
13
|Нефтехимик
|19
|5
|6
|8
|14-20
|21
|
14
|Ленинградец
|19
|5
|5
|9
|15-22
|20
|
15
|Сокол
|19
|5
|5
|9
|17-32
|20
|
16
|Волгарь
|19
|4
|6
|9
|17-26
|18
|
17
|Черноморец
|19
|3
|9
|7
|17-25
|18
|
18
|Кубань
|19
|4
|5
|10
|14-25
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.11
|00:00
|
Волгарь – Шинник
|- : -
|25.11
|00:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|25.11
|00:00
|
Сокол – Кубань
|- : -
|25.11
|15:00
|
Ленинградец – Тюмень
|- : -
|26.11
|00:00
|
Химки – СКА-Хаб.
|- : -
|26.11
|00:00
|
Черноморец – Нефтехимик
|- : -
|26.11
|16:00
|
Родина – Енисей
|- : -
|27.11
|17:00
|
Динамо Мх – Торпедо
|- : -
|27.11
|19:30
|
Алания – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
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