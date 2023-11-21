«Торпедо» — «Родина»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Торпедо» — «Родина» (1:1).

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками, «Родина» идет на 7-й строчке с 25 очками.