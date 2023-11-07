«Акрон» — «Енисей»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликовали видеообзор матча 17-го тура «Акрон» — «Енисей» (3:1).
У хозяев забили Абу-Саид Эльдарушев, Антон Килин и Константин Савичев. Единственный гол гостей на счету Владимира Хозина.
Благодаря этой победе «Акрон» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ с 33 очками. «Енисей» занимает 11-ю строчку с 21 очком.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|17
|10
|3
|4
|24-11
|33
|
2
|Тюмень
|17
|9
|5
|3
|24-13
|32
|
3
|Динамо Мх
|17
|9
|4
|4
|16-7
|31
|
4
|Химки
|17
|9
|4
|4
|24-17
|31
|
5
|Алания
|17
|8
|6
|3
|21-16
|30
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|КАМАЗ
|17
|6
|5
|6
|16-15
|23
|
8
|СКА-Хаб.
|17
|6
|4
|7
|18-19
|22
|
9
|Торпедо
|17
|6
|4
|7
|16-19
|22
|
10
|Шинник
|17
|6
|4
|7
|22-27
|22
|
11
|Енисей
|17
|6
|3
|8
|25-24
|21
|
12
|Родина
|17
|5
|6
|6
|23-18
|21
|
13
|Нефтехимик
|17
|5
|4
|8
|14-20
|19
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|17
|3
|9
|5
|17-20
|18
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|13-21
|16
|
17
|Волгарь
|17
|3
|6
|8
|15-24
|15
|
18
|Ленинградец
|17
|3
|5
|9
|12-21
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.11
|11:30
|
Тюмень – Сокол
|2 : 0
|5.11
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|1 : 0
|5.11
|16:00
|
Черноморец – Химки
|1 : 3
|5.11
|18:00
|
Арсенал – Родина
|1 : 0
|5.11
|18:00
|
Ленинградец – Кубань
|0 : 1
|6.11
|15:00
|
Акрон – Енисей
|3 : 1
|6.11
|16:00
|
Шинник – Алания
|3 : 3
|6.11
|17:00
|
Торпедо – Волгарь
|0 : 3
|6.11
|18:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|8
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|11
|1
|1
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