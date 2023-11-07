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Сегодня, 00:13

«Акрон» — «Енисей»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликовали видеообзор матча 17-го тура «Акрон» — «Енисей» (3:1).

У хозяев забили Абу-Саид Эльдарушев, Антон Килин и Константин Савичев. Единственный гол гостей на счету Владимира Хозина.

Благодаря этой победе «Акрон» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ с 33 очками. «Енисей» занимает 11-ю строчку с 21 очком.

Футбол
ФК Акрон
ФК Енисей
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«Шинник» — «Алания»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 КАМАЗ 17 6 5 6 16-15 23
8
 СКА-Хаб. 17 6 4 7 18-19 22
9
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
10
 Шинник 17 6 4 7 22-27 22
11
 Енисей 17 6 3 8 25-24 21
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
17
 Волгарь 17 3 6 8 15-24 15
18
 Ленинградец 17 3 5 9 12-21 14
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 2 : 0
5.11 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 1 : 0
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 1 : 3
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 1 : 0
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 0 : 1
6.11 15:00
Акрон – Енисей
 3 : 1
6.11 16:00
Шинник – Алания
 3 : 3
6.11 17:00
Торпедо – Волгарь
 0 : 3
6.11 18:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 1 : 0
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 8
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 11 1 1
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