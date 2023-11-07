«Акрон» — «Енисей»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликовали видеообзор матча 17-го тура «Акрон» — «Енисей» (3:1).

У хозяев забили Абу-Саид Эльдарушев, Антон Килин и Константин Савичев. Единственный гол гостей на счету Владимира Хозина.

Благодаря этой победе «Акрон» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ с 33 очками. «Енисей» занимает 11-ю строчку с 21 очком.