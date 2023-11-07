«Шинник» — «Алания»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликовали видеообзор матча 17-го тура «Шинник» — «Алания» (3:3).

Дублем за ярославцев отметился Дмитрий Самойлов. Полузащитник забил на 33-й и 68-й минутах. Еще один мяч на счету Василия Алейникова (15-я минута).

За гостей отличились Ислам Машуков (17-я), Батраз Гурциев (39-я) и Батраз Хадарцев (пенальти, 90-я).

«Шинник» (22 очка) занимает десятое место в ФНЛ. «Алания» (30) идет пятой в турнирной таблице первой лиги.