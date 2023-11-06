Гол Горелова помог «КАМАЗУ» обыграть «СКА-Хабаровск»

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«КАМАЗ» дома обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный мяч забил Павел Горелов на 11-й минуте.

После 17 матчей «КАМАЗ» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка. «СКА-Хабаровск» — на десятой строчке (22 очка).