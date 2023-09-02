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Сегодня, 16:32

Агент Тассано назвал сложнейшей сделкой переход футболиста из «Химок» в «Торринсе»

Алина Савинова
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Футбольный агент Хелио Мартинс рассказал о переходе защитника «Химок» Кристиана Тассано в «Торринсе».

«Кристиан перешел в «Торринсе» на сезон на правах аренды, у португальского клуба опция на выкуп. Очень сложная сделка, но главное, что все в итоге получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Мартинса.

Тассано выступал за «Химки» с февраля 2023 года. 27-летний футболист провел 6 матчей за подмосковную команду в РПЛ. По итогам прошлого сезона «Химки» вылетели в первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tassano-perehod-iz-himok-v-torrinse-slozhnejshaya-sdelka/
Футбол
ФК Химки
Кристиан Тассано
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 7 5 1 1 9-3 16
2
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
3
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
4
 Сокол 7 4 1 2 6-7 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
7
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
8
 Енисей 7 3 1 3 10-9 10
9
 Химки 7 3 1 3 7-7 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
11
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
12
 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
13
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
14
 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
15
 Арсенал 7 1 4 2 5-8 7
16
 Кубань 7 1 1 5 3-8 4
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
18
 Волгарь 7 0 2 5 5-13 2
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2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 - : -
2.09 18:00
Алания – Енисей
 - : -
2.09 18:00
Химки – Кубань
 - : -
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СКА-Хаб. – Динамо Мх
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3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
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Акрон – Черноморец
 - : -
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 - : -
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
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Родина – Торпедо
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Ислам Машуков

Ислам Машуков

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Иван Тимошенко

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П
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Нефтехимик

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