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Сегодня, 18:54

«Сокол» обыграл «Волгарь» и вышел на второе место в первой лиге

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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«Сокол» обыграл «Волгарь».
Фото ФК «Волгарь»

«Сокол» в гостях победил «Волгарь» в матче 8-го тура первой лиги — 2:1.

У хозяев отличился Данил Кленкин (57-я минута, пенальти), у гостей голы забили Дмитрий Сасин (42-я) и Владлен Бабаев (71-я).

Саратовский клуб набрал 16 очков и вышел на второе место в первой лиге. Астраханцы идут последними (2 очка).

Россия. ФНЛ. 8-й тур
02 сент, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:2
Сокол
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Сокол (Саратов)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 7 5 1 1 9-3 16
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
4
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
7
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
8
 Енисей 7 3 1 3 10-9 10
9
 Химки 7 3 1 3 7-7 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
11
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
12
 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
13
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
14
 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
15
 Арсенал 7 1 4 2 5-8 7
16
 Кубань 7 1 1 5 3-8 4
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
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11 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 1 : 2
2.09 18:00
Алания – Енисей
 - : -
2.09 18:00
Химки – Кубань
 - : -
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 - : -
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 - : -
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 - : -
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 4
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 4
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 6 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Никита Печенкин

Никита Печенкин

Тюмень

 6 0 2
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