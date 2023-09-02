Рязанцев — о возможной тренерской карьере: «Не думаю, что хотел бы быть каким-то собирательным образом»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о планах после завершения карьеры.

— Планируете ли вы продолжать карьеру в следующем сезоне?

— Давайте не будем загадывать. Все зависит только от здоровья. Желание? Больше зависит от здоровья.

— Вы упомянули про тренерские курсы.

— У меня уже есть лицензия B, но с недавнего времени действующим футболистам нельзя проходить лицензирование. Поэтому о тренерских курсах можно будет говорить после завершения.

— Вы планируете заняться этим после завершения?

— Я планирую их точно окончить. Не знаю, как дальше сложится. В любом случае, это не помешает.

— На кого из тренеров хотели бы быть похожим?

— Ни на кого. Все тренеры, с которыми я работал, были очень интересными. Не думаю, что хотел бы быть каким-то собирательным образом. Есть что-то свое и нужно дополнять это интересными вещами, которые я знаю и мне еще предстоит узнать. Тренеры, с которыми я работал — супертренеры. И отечественные, и зарубежные: Спалетти, Боаш, Луческу, Бердыев. Тот же Игнашевич, хотя он только начинал карьеру. Но это была интересная плодотворная работа.

Александру Рязанцеву 36 лет. Контракт полузащитника с московским «Торпедо» рассчитан до конца сезона 2023/24.

(Дмитрий Барулев, Сергей Жуков)