«Жил Висенте» арендовал полузащитника «Химок» Гбане

Хавбек «Химок» Мори Гбане продолжит карьеру в «Жил Висенте», сообщает Transfermarkt.

По информации источника, португальский клуб арендовал 22-летнего ивуарийца до конца сезона с опцией выкупа за 500 тысяч евро.

Гбане выступал за подмосковную команду с лета прошлого года. Он сыграл в 24 матчах, отметившись одной голевой передачей.