Агент полузащитника «Рубина» Ломовицкого заявил, что игрок не собирается покидать клуб

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого рассказал, что футболистом интересуются другие клубы, но в данный момент это не актуально для игрока.

«Контракт Александра с «Рубином» действует еще 3,5 года. Есть ли предложения? Всегда есть, но они не актуальны сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Мижигурскиса.

С июня по декабрь 2022 года Ломовицкий выступал за «Химки» на правах аренды из «Рубина», в конце прошлого года арендное соглашение было досрочно расторгнуто и 24-летний россиянин вернулся в казанский клуб.

В сезоне-2022/23 Ломовицкий забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 19 матчах за «Химки» во всех турнирах.