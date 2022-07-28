Агент Маркова: «Арсенал» должен предложить что-то более существенное, а не упасть в деньгах в три раза"
Андрей Талаев, агент нападающего «Арсенала» Евгения Маркова, рассказал о ситуации, которая сложилась у его клиента в тульском клубе.
— Надо лучше у «Арсенала» спросить, почему Маркова до сих пор нет в заявке. Уже прошло два тура, — приводит слова Талаева «РБ Спорт».
— Была новость, что ведутся переговоры о снижении зарплаты.
— Это, наверное, нельзя назвать переговорами. Есть желание «Арсенала» и отсутствие желания у Маркова.
— Получается, что это тупиковая история?
— Да. Не знаю, какое может быть разрешение. Наверное, «Арсенал» должен предложить что-то более существенное, а не упасть в деньгах в три раза.
— Какую позицию занимает главный тренер «Арсенала» Олег Кононов? Нужен ли ему Евгений?
— В те недолгие дни, когда Евгений тренировался с основной командой, Кононов ему сказал: «Ты мне нужен. Договорись с руководством».
— Сохраняется ли интерес к Евгению со стороны клубов Российской премьер-лиги?
— Глобального интереса нет. Интересовались, но без конкретики.
— Вы не хотите резко поставить вопрос перед руководством «Арсенала»?
— А как можно резко поставить вопрос? «Арсенал» выполняет свои обязательства, платит нынешнюю зарплату. Но пока не заявляют.
— Вам не кажется, что это странно: платить игроку зарплату, но не получать от него никакой игровой пользы?
— Я тоже считаю, что это очень странно. Но как есть. У богатых свои причуды.
— В матче третьего тура, скорее всего, тоже не стоит ждать Маркова?
— Сейчас он два дня тренируется в общей группе. Может быть, что-то поменяется.
— Но руководство «Арсенала» не готово идти ему на уступки?
— Нет.
В прошедшем сезоне 28-летний россиянин забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 30 матчах за туляков во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.