Агент Маркова: «Арсенал» должен предложить что-то более существенное, а не упасть в деньгах в три раза"

Агент Маркова рассказал о ситуации, которая сложилась у нападающего в «Арсенале»

Андрей Талаев, агент нападающего «Арсенала» Евгения Маркова, рассказал о ситуации, которая сложилась у его клиента в тульском клубе.

— Надо лучше у «Арсенала» спросить, почему Маркова до сих пор нет в заявке. Уже прошло два тура, — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

— Была новость, что ведутся переговоры о снижении зарплаты.

— Это, наверное, нельзя назвать переговорами. Есть желание «Арсенала» и отсутствие желания у Маркова.

— Получается, что это тупиковая история?

— Да. Не знаю, какое может быть разрешение. Наверное, «Арсенал» должен предложить что-то более существенное, а не упасть в деньгах в три раза.

— Какую позицию занимает главный тренер «Арсенала» Олег Кононов? Нужен ли ему Евгений?

— В те недолгие дни, когда Евгений тренировался с основной командой, Кононов ему сказал: «Ты мне нужен. Договорись с руководством».

— Сохраняется ли интерес к Евгению со стороны клубов Российской премьер-лиги?

— Глобального интереса нет. Интересовались, но без конкретики.

— Вы не хотите резко поставить вопрос перед руководством «Арсенала»?

— А как можно резко поставить вопрос? «Арсенал» выполняет свои обязательства, платит нынешнюю зарплату. Но пока не заявляют.

— Вам не кажется, что это странно: платить игроку зарплату, но не получать от него никакой игровой пользы?

— Я тоже считаю, что это очень странно. Но как есть. У богатых свои причуды.

— В матче третьего тура, скорее всего, тоже не стоит ждать Маркова?

— Сейчас он два дня тренируется в общей группе. Может быть, что-то поменяется.

— Но руководство «Арсенала» не готово идти ему на уступки?

— Нет.

В прошедшем сезоне 28-летний россиянин забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 30 матчах за туляков во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.