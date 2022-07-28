Бывший защитник тульского «Арсенала» Новосельцев мог перейти в «ЧФР Клуж»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев мог перейти в «ЧФР Клуж».

По информации Metaratings.ru, румынский клуб был нацелен подписать российского футболиста. Однако Новосельцев отказался продолжать свою карьеру в чемпионате Румынии.

Весной 30-летний защитник разорвал контракт с тульским «Арсеналом» и находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне Новосельцев провел в составе туляков 16 матчей и забил один гол. Защитник играл за тульский клуб с июля 2021 года.