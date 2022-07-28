Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:15

Бывший защитник тульского «Арсенала» Новосельцев мог перейти в «ЧФР Клуж»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев мог перейти в «ЧФР Клуж».

По информации Metaratings.ru, румынский клуб был нацелен подписать российского футболиста. Однако Новосельцев отказался продолжать свою карьеру в чемпионате Румынии.

Весной 30-летний защитник разорвал контракт с тульским «Арсеналом» и находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне Новосельцев провел в составе туляков 16 матчей и забил один гол. Защитник играл за тульский клуб с июля 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/novoseltsev-otkazalsya-perekhodit-v-rumynskiy-chfr-kluzh-1321641/
Иван Новосельцев
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК ЧФР Клуж
1
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
ЦСКА объявил о подписании полузащитника Мендеса
«Бакаев — не усиление для «Зенита». Реальная цена Бека-Бека сейчас 3 миллиона». Интервью бывшего спортдира питерцев и «Локо» Корнеева
Родригао назвал любимое слово на русском языке
ЦСКА анонсировал переход чилийца Мендеса: «Остановите, Вите надо выйти»
Родригао про адаптацию в «Зените»: «Сложностей не чувствую, знаю, что нужно как следует работать»
Агент Роши опроверг информацию о договоренности с «Сан-Паулу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Маркова: «Арсенал» должен предложить что-то более существенное, а не упасть в деньгах в три раза"
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости