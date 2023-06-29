Агент Еремин заявил, что «Родина» не хочет отпускать Тимошенко в другой клуб

Агент Олег Еремин рассказал, что «Родина» не хочет отпускать нападающего Ивана Тимошенко в клуб РПЛ.

— Продолжается ли у вас диалог с клубами РПЛ?

— Да, — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

— Вероятность перехода Ивана в клуб РПЛ?

— 50 на 50. Либо перейдет, либо нет.

— В «Родине» хотят отпускать игрока или нет?

— Не хотят.

— Почему?

— Потому что футболист нужен им самим для решения собственных задач.

В минувшем сезоне 24-летний Тимошенко провел 30 матчей за «Родину» в первой лиге, отметился 14 голами и 3 результативными передачами.