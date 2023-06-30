«Торпедо» в товарищеском матче уступило «Нефтехимику»

«Торпедо» в товарищеском матче уступило «Нефтехимику» со счетом 1:2.

У москвичей отличился Алексей Усанов, в составе клуба из Нижнекамска голы забили Максим Петров и игрок на просмотре.

В следующем матче «Торпедо» 1 июля сыграет с «Акроном». Начало встречи в 11.00 мск.