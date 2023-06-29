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Сегодня, 19:46

Экс-полузащитник «Арсенала» Ткачев близок к переходу в «Родину»

Алина Савинова
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«Родина» ведет переговоры с экс-полузащитником тульского «Арсенала» Сергеем Ткачевым. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в ближайшее время футболист должен пройти медосмотр перед переходом в московскую команду.

Отмечается, что «Родина» ищет крайнего хавбека в связи с тем, что начало сезона из-за травмы пропустит Мухаммад Султонов. Приоритетным вариантом для усиления был полузащитник «КАМАЗа» Александр Гаглоев, но клуб из Набережных Челнов не захотел расставаться с игроком.

В минувшем сезоне 34-летний Ткачев провел за «Арсенал» 28 матчей в ФНЛ, отметился 6 голами и 7 результативными передачами.

«Родина» по итогам сезона-2022/23 заняла пятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 50 очков в 34 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashitnik-sergei-tkachyov-blizok-k-perekhodu-v-rodinu-262444/
Сергей Ткачев
Футбол
Первая лига
ФК Родина
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
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Алания

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Артур Галоян

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Александр Гаглоев

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КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

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Марат Бокоев

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