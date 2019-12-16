Администрация Приморья обещает выплатить долги игрокам «Луча» в декабре

Администрация Приморья совместно с ФК «Луч» и спонсорами разработают план финансового оздоровления клуба, сообщает официальный сайт Администрации. Также указано, что планируется погашение задолженности по заработной плате перед игроками и персоналом клуба. Первые выплаты игрокам начнутся уже в декабре. Спонсор клуба — ОАО «Терминал Астафьева».

— Позиция Администрации Приморского края и спонсора, «Терминал Астафьева» заключается в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб «Луч», — сказала первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина. — Мы договорились совместно найти пути выхода из сложившейся тяжелой ситуации с задержкой выплаты заработной платы игрокам и персоналу. Основные решения будут приняты в январе следующего года, а сейчас главное выплатить людям деньги перед праздниками", — добавила заместитель руководителя региона.

«Луч» занимает 15-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 26 очков в 25 матчах.