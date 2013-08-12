Николай Савичев: "Победа придаст "Торпедо" уверенность"

После матча 8-го тура первенства ФНЛ "Торпедо" - "Ангушт" (4:2) и.о. главного тренера москвичей Николай Савичев подчеркнул, что и у него, и у команды впереди много работы, а оказавшиеся в незаявке футболисты могут вернуться в состав, передает из Раменского корреспондент "СЭ" Андрей КУЗИЧЕВ.

- Все получилось, как я и предполагал: встреча двух команд, неудачно начавших сезон и нуждавшихся в победе, стала достаточно нервной, - сказал Савичев. - В дебюте наши футболисты полностью выполнили установку. Она предполагала активный прессинг в течение стартовых 15-20 минут. Так мы еще не начинали, но добившись результата 2:0, потеряли концентрацию. Как это тренировать? Возможно, все изменится с приобретением опыта. А пока, при двух пропущенных голах, как и любой тренер, я не могу быть доволен игрой в обороне.

В то же время у нас хорошо получался переход в атаку, однако не всегда доводили дело до конца. Случались потери и, возможно, это и стало причиной пропущенных мячей. Конечно, порадовал и сам результат, и количество забитых нами голов. Надеюсь, этот успех поможет вернуть уверенность в себе. Уйдет, наконец, страх поражения. Но работы впереди много - пока мы притираемся друг к другу.

- Прокомментируйте ситуацию с оказавшимися вне заявки Салугиным, Кудряшовым и Бурченко.

- Когда команда терпит три поражения подряд, необходимо что-то менять. Я был недоволен тренировочным процессом, ведь это - основа игры. Плюс хотелось создать реальную конкуренцию. Если футболисты поймут, что данное решение - терапия, а не хирургическое вмешательство, у них есть шанс вернуться на поле.