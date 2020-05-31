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1 июня «Шинник» начнет готовиться к матчу Кубка России с «Уралом». Пугин покинул команду

17:04
Алексей Пугин. Фото Twitter
Алексей Пугин. Фото Twitter
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Полузащитник «Шинника» Алексей Пугин покидает команду, сообщает официальный Twitter клуба. У 33-летнего хавбека истек срок соглашения.

Пугин перешел в ярославский клуб из «Балтики» в начале сезона-2019/20. На его счету 11 матчей и 2 гола в Олимп-ФНЛ. Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

1 июня игроки «Шинника» начнут тренировки в рамках подготовки к матчу 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Урала». Встреча должна состояться 24 июня.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCShinnik/status/1267087228410441733

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