1 июня «Шинник» начнет готовиться к матчу Кубка России с «Уралом». Пугин покинул команду
17:04
Полузащитник «Шинника» Алексей Пугин покидает команду, сообщает официальный Twitter клуба. У 33-летнего хавбека истек срок соглашения.
Пугин перешел в ярославский клуб из «Балтики» в начале сезона-2019/20. На его счету 11 матчей и 2 гола в Олимп-ФНЛ. Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
1 июня игроки «Шинника» начнут тренировки в рамках подготовки к матчу 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Урала». Встреча должна состояться 24 июня.
1 июня игроки команды «Шинник» начинают тренировки в рамках подготовки к четвертьфинальному матчу Кубка России с екатеринбуржским «Уралом», проведение которого запланировано на 24 июня. pic.twitter.com/L4nH3JSy6l— ФК «Шинник» (@FCShinnik) May 31, 2020
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