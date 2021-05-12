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Николич: «В финале надо не получать удовольствие от игры. Надо играть на результат»

19:44
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о настрое на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов».

«В Кубке никогда нет фаворита. Команда из ФНЛ дошла до финала и брала три команды РПЛ. У нас тоже был сложный путь. Две очень хорошие команды заслужено вышли в финал.

Нельзя недооценивать соперника в таких играх, надо сохранять концентрацию каждую минуту. У них хорошая команда. Кто будет меньше ошибаться, тот и выиграет.

В финале надо не получать удовольствие от игры. Надо играть на результат. И забирать трофей», — заявил Николич в эфире «Матч ТВ».

Локомотив - Крылья Советов

 

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча