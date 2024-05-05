Тошич надеется, что ЦСКА вернет звание лучшего и самого сильного клуба в России

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич надеется, что клуб снова станет лучшей и самой сильной командой в стране.

«Как болельщик я поддерживаю, болею за ЦСКА, надеюсь, что вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей и самой сильной командой в лиге», — цитирует Тошича ТАСС.

В текущем сезоне ЦСКА дошел до финала плей-офф пути РПЛ Кубка России, в первом матче команда дома сыграла вничью с петербургским «Зенитом» (1:1). Ответная игра пройдет 15 мая.