Файзуллаев: «Важны обе игры с «Зенитом» — в чемпионате и Кубке»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением об ответном матче с «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы будем стараться и мы верим, что можем победить «Зенит» и выйти в финал Кубка России. Есть ли приоритет на Кубок? Конечно, для нас важно выйти в финал. Но и в чемпионате нам важна игра против «Зенита», — сказал Файзуллаев.

11 мая команды «Зенит» примет ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Кубковый матч между клубами состоится 15 мая в 20.45 мск.