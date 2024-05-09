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Дьяков: «Неважно, что кто-то считает победу «Ростова» в Кубке России в 2014 году незакономерной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился воспоминаниями о победе желто-синих в Кубке России в 2014 году.

«Конечно, никто не верил в команду, у которой нет трофеев в своей истории, но, по правде говоря, «Ростов» — то за последние годы до того победного сезона раза три, по-моему, играл в полуфинале. Поэтому к выходу в финал были очень близки. И вот выиграли. Закономерно или же нет... кто-то считает незакономерно, но это неважно. Главное, что выиграли первый трофей для клуба, и я для себя. К сожалению, для меня он стал как первым, так и последним на профессиональном большом уровне», — приводит слова Дьякова Legalbet.

В финале Кубка России-2013/14 «Ростов» обыграл «Краснодар». В основное и дополнительное время матча команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались ростовчане — 6:5.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
Кубок России
ФК Ростов
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