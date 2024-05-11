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Ещенко: «Если команда продолжит играть также, как и в последних матчах, тогда они спокойно пройдут «Балтику» в Кубке»

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» оценил нынешнюю форму красно-белых.

«Если команда продолжит играть также, как и в последних матчах, тогда они спокойно пройдут «Балтику» в Кубке и выйдут в Суперфинал. Сейчас «Спартак» в хорошей форме и настрое», — сказал Ещенко «СЭ».

Финал Пути регионов FONBET Кубка России состоится 14 мая. Встреча между «Балтикой» и «Спартаком» пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде.

Денис Сафронов

Андрей Ещенко
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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