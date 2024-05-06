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Карпин — о ротации в «Ростове»: «Съездите 3-4 раза туда и обратно, я на вас посмотрю»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Локомотива» (0:1) в 27-м туре РПЛ объяснил ротацию в составе команды.

— Вы неоднократно говорили о том, что сейчас в РПЛ нет разницы какое место занимать. При этом, в Кубке вы выпустили второй состав, говоря, что футболистам надо отдохнуть. Как это расценивать?

— Где я это говорил? Восстановление и отдых — разные вещи. Для меня важно здоровье игроков. Сыграв в воскресенье 90 напряженных минут с «Оренбургом», при нашей логистике, есть риск получить травму. Кому это надо, мне, клубу? Съездите 3-4 раза туда обратно, сыграв 90 минут, я на вас посмотрю, — сказал Карпин.

«Ростов» (40) занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре ростовчане на выезде сыграют с «Рубином». Матч пройдет 11 мая.

(Софья Грецкая)

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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