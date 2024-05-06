Карпин — о ротации в «Ростове»: «Съездите 3-4 раза туда и обратно, я на вас посмотрю»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Локомотива» (0:1) в 27-м туре РПЛ объяснил ротацию в составе команды.

— Вы неоднократно говорили о том, что сейчас в РПЛ нет разницы какое место занимать. При этом, в Кубке вы выпустили второй состав, говоря, что футболистам надо отдохнуть. Как это расценивать?

— Где я это говорил? Восстановление и отдых — разные вещи. Для меня важно здоровье игроков. Сыграв в воскресенье 90 напряженных минут с «Оренбургом», при нашей логистике, есть риск получить травму. Кому это надо, мне, клубу? Съездите 3-4 раза туда обратно, сыграв 90 минут, я на вас посмотрю, — сказал Карпин.

«Ростов» (40) занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре ростовчане на выезде сыграют с «Рубином». Матч пройдет 11 мая.

(Софья Грецкая)