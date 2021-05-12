«Локомотив» — «Крылья Советов»: Камано открыл счет после ошибки самарцев
20:15
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов». Он отличился на 14-й минуте.
Игрок «Локо» подкараулил ошибку соперника. Защитник самарцев Мехди Зеффан неосмотрительно сбросил мяч головой своему вратарю. Камано первым успел к мячу и прокинул его мимо Ивана Ломаева.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю