Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов». Он отличился на 14-й минуте.

Игрок «Локо» подкараулил ошибку соперника. Защитник самарцев Мехди Зеффан неосмотрительно сбросил мяч головой своему вратарю. Камано первым успел к мячу и прокинул его мимо Ивана Ломаева.