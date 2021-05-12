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«Локомотив» — «Крылья Советов»: Камано открыл счет после ошибки самарцев

20:15
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов». Он отличился на 14-й минуте.

Игрок «Локо» подкараулил ошибку соперника. Защитник самарцев Мехди Зеффан неосмотрительно сбросил мяч головой своему вратарю. Камано первым успел к мячу и прокинул его мимо Ивана Ломаева.

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча