Деменко оценил справедливость счета в кубковом матче между «Зенитом» и ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и ЦСКА (1:1).

«Хороший матч и со стороны ЦСКА, и со стороны «Зенита». Многие, конечно, говорили, что «Зенит» обязательно должен переломить этот неудачный момент. Но ЦСКА дал хороший бой и не позволял «Зениту» многого, как и тот армейцам. Абсолютно равная игра была, и если брать по первому матчу, то счет все-таки закономерный», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Ответная игра между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 по московскому времени. Соперник по матчу за трофей определится в противостоянии «Балтики» и «Спартака» в финале Пути регионов.