Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:52

Деменко оценил справедливость счета в кубковом матче между «Зенитом» и ЦСКА

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и ЦСКА (1:1).

«Хороший матч и со стороны ЦСКА, и со стороны «Зенита». Многие, конечно, говорили, что «Зенит» обязательно должен переломить этот неудачный момент. Но ЦСКА дал хороший бой и не позволял «Зениту» многого, как и тот армейцам. Абсолютно равная игра была, и если брать по первому матчу, то счет все-таки закономерный», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Ответная игра между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 по московскому времени. Соперник по матчу за трофей определится в противостоянии «Балтики» и «Спартака» в финале Пути регионов.

Источник: Газета.Ru
Максим Деменко
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Вратарь Сергей Мурашов рассказал о будущих планах и любви к чтению
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (Израиль) состоится 4 мая
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Кордоба губил моменты, Сафонов пошел забивать, «Краснодар» окончательно потерял веру в себя. Что случилось в матче «Краснодар» - «Ахмат»
В Японии осенью планируют начать тесты препарата для выращивания зубов
В Нью-Йорке прошло шествие в память о ветеранах Второй мировой войны
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Стала известна дата финала пути регионов Кубка России «Балтика» — «Спартак»
Мостовой — о Карпине: «Он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы»
Эдуард Мор: «Удивило решение Карпина по составу в матче с «Балтикой»
Лепехин: «Не стоит говорить, что Кубок для «Зенита» не является приоритетом»
Воробьев: «Если «Балтика» выйдет в суперфинал, то в РФС найдут способ перенести матчи»
Рыскин — о вылете «Ростова» из Кубка России: «Очень обидно. Но упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко поделился мнением о «Балтике» перед финальным матчем Пути регионов Кубка России

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости