Зобнин не смог ответить на вопрос, почему «Спартак» не смог побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу клуба над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.
30-летний хавбек был признан лучшим игроком прошедшей встречи, отличившись забитым мячом на 35-й минуте.
— Хлусевич шутил, что Рома Зобнин забивает только «Краснодару».
— Да, и только с его передачи (смеется).
— Чего по ходу сезона не хватило «Спартаку», чтобы непосредственно бороться за чемпионство?
— Много чего было за этот сезон. Не смогу сейчас ответить. Тяжелый вопрос, — сказал Зобнин.
Также игрок поделился ожиданиями от финального матча Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики».
— Впереди игра с «Балтикой». На кону — финал. Есть ли опасения? Потому что «Балтика» весну проводит хорошо.
— «Балтика» — хороша. Тем более игра дома при болельщиках. Есть время разобрать их слабые и сильные стороны.
— Хватит сил подготовиться лично тебе, учитывая что ты ранее травмировался?
— Нужно восстанавливаться. Времени не так много. Я буду делать все зависящее от меня.
— Есть мысли о Суперфинале?
— Пока нет. Я в «Спартаке» играю давно. Помню кубковые матчи, когда не хватало одного шага. Поэтому нужно сконцентрироваться полностью на «Балтике», победить их, а потом думать о финале. Мы в команде настроены как на Кубок, так и на чемпионат. Для нас важно побеждать в каждой игре, — отметил Зобнин.
На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. 18 мая красно-белые проведут домашнюю встречу с «Рубином».
14 мая московский клуб сыграет против «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Матч пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3