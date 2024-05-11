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Зобнин не смог ответить на вопрос, почему «Спартак» не смог побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу клуба над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

30-летний хавбек был признан лучшим игроком прошедшей встречи, отличившись забитым мячом на 35-й минуте.

— Хлусевич шутил, что Рома Зобнин забивает только «Краснодару».

— Да, и только с его передачи (смеется).

— Чего по ходу сезона не хватило «Спартаку», чтобы непосредственно бороться за чемпионство?

— Много чего было за этот сезон. Не смогу сейчас ответить. Тяжелый вопрос, — сказал Зобнин.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобнина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

Также игрок поделился ожиданиями от финального матча Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики».

— Впереди игра с «Балтикой». На кону — финал. Есть ли опасения? Потому что «Балтика» весну проводит хорошо.

— «Балтика» — хороша. Тем более игра дома при болельщиках. Есть время разобрать их слабые и сильные стороны.

— Хватит сил подготовиться лично тебе, учитывая что ты ранее травмировался?

— Нужно восстанавливаться. Времени не так много. Я буду делать все зависящее от меня.

— Есть мысли о Суперфинале?

— Пока нет. Я в «Спартаке» играю давно. Помню кубковые матчи, когда не хватало одного шага. Поэтому нужно сконцентрироваться полностью на «Балтике», победить их, а потом думать о финале. Мы в команде настроены как на Кубок, так и на чемпионат. Для нас важно побеждать в каждой игре, — отметил Зобнин.

Владимир Слишкович. Слишкович Непобедимый. Оставят ли Владимира главным, если «Спартак» возьмет кубок?

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. 18 мая красно-белые проведут домашнюю встречу с «Рубином».

14 мая московский клуб сыграет против «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Матч пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».

Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
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