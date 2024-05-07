Экс-игрок «Зенита» Зазулин рассказал о шансах команды сделать золотой дубль по итогам сезона

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о шансах питерского клуба победить в РПЛ и завоевать Кубок России по итогам сезона.

«Шансы «Зенита» на золотой дубль в этом сезоне? Очень трудно сейчас рассуждать о таком, впереди у сине-бело-голубых тяжелейшие матчи с ЦСКА в чемпионате и Кубке. Я считаю, что у «Зенита» хорошие шансы завоевать оба трофея по итогам сезона. По крайней мере они до сих пор есть», — цитирует Зазулина Legalbet.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко.

11 мая петербургский клуб сыграет дома против ЦСКА.