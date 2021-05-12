Губернатор Самарской области уверен, что «Крылья» сделают все для победы в финале БЕТСИТИ Кубка России

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, чего он ожидает от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

Губернатор Самарской области заглянул на фанатскую трибуну «Крыльев» перед матчем ? pic.twitter.com/Gg3RzxywYd — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 12, 2021

«Результат не знаю, это футбол, — сказал Азаров. — Знаю, что команда настроена по-боевому. Уверен, что сделают все, чтобы вырвать победу. Этим и отличается нынешний состав «Крыльев». Уверен, что ребята будут умирать на поле. Верим! Болеем!

Это самый главный матч сезона. Команда его так и воспринимает. Безусловно, важны все. Но этот особенный. Какой команда выйдет в премьер-лигу? За это переживаем и мы. Мы делаем все, чтобы сохранить команду. Есть понимание, что команда может добиться большего, чем отдельный футболист. Ребята тоже нацелены сохранить команду. Верим в «Крылья».

Лига Европы? Это наше самарское счастье! У нас футбольный город. Болельщики об этом мечтают. Что говорить, если мы 17 лет назад проиграли «Тереку». А спустя столько лет победа над ними расценивается как реванш. Болельщики знают и помнят все. Наши болельщики — это 12-й игрок».

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

(Артем Калинин)