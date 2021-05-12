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Губернатор Самарской области уверен, что «Крылья» сделают все для победы в финале БЕТСИТИ Кубка России

19:40
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, чего он ожидает от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

 

«Результат не знаю, это футбол, — сказал Азаров. — Знаю, что команда настроена по-боевому. Уверен, что сделают все, чтобы вырвать победу. Этим и отличается нынешний состав «Крыльев». Уверен, что ребята будут умирать на поле. Верим! Болеем!

Это самый главный матч сезона. Команда его так и воспринимает. Безусловно, важны все. Но этот особенный. Какой команда выйдет в премьер-лигу? За это переживаем и мы. Мы делаем все, чтобы сохранить команду. Есть понимание, что команда может добиться большего, чем отдельный футболист. Ребята тоже нацелены сохранить команду. Верим в «Крылья».

Лига Европы? Это наше самарское счастье! У нас футбольный город. Болельщики об этом мечтают. Что говорить, если мы 17 лет назад проиграли «Тереку». А спустя столько лет победа над ними расценивается как реванш. Болельщики знают и помнят все. Наши болельщики — это 12-й игрок».

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

(Артем Калинин)

 

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча