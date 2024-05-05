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Горшков считает, что Акинфеев должен сыграть в ответном матче против «Зенита» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от ответного матча между сине-бело-голубыми и ЦСКА в финале пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Матч в Петербурге будет решающим для дальнейшего участия в Кубке. По логике, ЦСКА должен играть сильнейшим составом. Если есть понимание, что в кубковых встречах играет один вратарь, а в чемпионате основной, то вопрос к тренерскому штабу. Не так далеко трофей, поэтому логично поставить Акинфеева. Армейцам нужен результат», — цитирует Горшкова Legalbet.

2 мая ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» в первом матче финала пути РПЛ Кубка России. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая.

Источник: Legalbet
Игорь Акинфеев
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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