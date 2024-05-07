Виллиам де Оливейра рассказал, какой турнир важнее для «Зенита»

Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра назвал более приоритетный турнир для сине-бело-голубых.

«Чемпионат для «Зенита», конечно, приоритетнее, чем Кубок России. Мы всегда ставим задачу стать чемпионами», — цитирует тренера Sport24.

После 27 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко. В FONBET Кубке России питерцы сыграют в ответном матче с ЦСКА (1:1 — после первой игры).