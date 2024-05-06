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Сегодня, 18:28

Календарь стыковых матчей может быть изменен из-за результатов «Балтики»

Константин Белов
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о возможном изменении календаря стыковых матчей за право выхода в РПЛ.

«В случае выхода «Балтики» в суперфинал FONBET Кубка России Бюро Исполкома РФС определит потенциальные даты стыковых матчей для калининградского клуба. Аналогичная ситуация была в прошлом году с екатеринбургским «Уралом», когда команда также потенциально могла попасть в стыковые матчи и суперфинал Кубка», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

После 27 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

14 мая калининградский клуб сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Футбол
Кубок России
РПЛ
РФС
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Динамо

 8
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Спартак

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И К Ж
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