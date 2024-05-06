Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:35

Гришин: «ЦСКА поставил все карты на Кубок России, тройку лидеров в РПЛ уже не догнать»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ между армейским клубом и «Рубином».

Игра состоится 6 мая в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Рубин» будет играть от обороны, вторым номером. ЦСКА придется взламывать защиту казанцев. Матч будет закрытым и до первого гола. «Рубин» хорошо обороняется. После первого забитого мяча игра раскроется. Армейцы поставили все карты на Кубок России. Тройку лидеров уже не догнать, поэтому нужно бороться за кубок», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» идет 9-м (37).

В первом финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Ответная игра состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
1
0
Читайте также
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Полуфиналы «Евровидения» пройдут 7 и 9 мая в 22:00 мск
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Ничушкин вскроет «Даллас», Задоров размажет «Эдмонтон» по бортам? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Западной конференции
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
«Локомотив» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Зенит» в Воронеже: чемпион уйдет в отрыв в РПЛ? Онлайн-трансляция матча
ЦСКА — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Урал» — «Балтика»: видео голов
Гол Ионова в концовке принес «Уралу» победу над «Балтикой»
«Урал» — «Балтика»: хозяева вышли вперед в концовке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агапов о результатах ЦСКА в РПЛ: «Уверен, что работа над ошибками принесет свои плоды»

«Урал» — «Балтика»: хозяева вышли вперед в концовке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости