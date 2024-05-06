Гришин: «ЦСКА поставил все карты на Кубок России, тройку лидеров в РПЛ уже не догнать»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ между армейским клубом и «Рубином».

Игра состоится 6 мая в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Рубин» будет играть от обороны, вторым номером. ЦСКА придется взламывать защиту казанцев. Матч будет закрытым и до первого гола. «Рубин» хорошо обороняется. После первого забитого мяча игра раскроется. Армейцы поставили все карты на Кубок России. Тройку лидеров уже не догнать, поэтому нужно бороться за кубок», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» идет 9-м (37).

В первом финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Ответная игра состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.