Главный тренер ЦСКА Федотов доволен конкуренцией в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, останется ли команда до следующего матча с «Зенитом» в Кубке России. Ответная игра команд пройдет 15 апреля.

— Останетесь ли вы в Санкт-Петербурге до следующего матча с «Зенитом»?

— Здесь слишком длинный [промежуток] до следующей игры. Три дня просидеть в гостинице не самое хорошее [решение]. Мы думали об этом, анализировали. Но приняли такое решение. Перелет не очень длинный. В родных стенах на нашей загородной базе будем восстанавливаться и вернемся сюда 14 мая.

— На ваш взгляд, являетесь ли вы тем человеком, который сегодня закончил для «Зенита» чемпионскую гонку и как она вам в целом?

— Я думаю, что появилась хорошая конкуренция. Так сложилось, что вся лидирующая тройка: сегодня даже была подборка, где аналитики подвели итог, кто сколько потерял. Все лидеры потеряли очень много очков. Это говорит о таком уравнивании чемпионата. Чемпионская гонка — все еще впереди. Ни у кого ничего не закончилось. Впереди еще два матча. И ни для кого они не будут простыми.

Сегодня, 11 апреля, ЦСКА обыграл «Зенит» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.