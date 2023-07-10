«Зенит» не готов к Суперкубку? Что стоит за двумя поражениями ЦСКА от «Динамо»? Отвечает Рабинер

Обозреватель «СЭ» рецензирует товарищеские матчи ведущих клубов РПЛ.

Главный позитив — количество зрителей на товарищеских матчах

До матча за Суперкубок в Казани «Зенит» — ЦСКА остается пять дней. Межсезонье заканчивается, но вопросов с каждым днем становится не меньше, а больше. Потому что в принципе бессмысленно оценивать состояние той или иной команды по контрольным матчам. Сколько раз мы уже все это проходили — и уроков все никак не извлечем. У меня до сих пор в памяти блистательная, легкая, свободная игра «Спартака» Олега Кононова зимой 2019 года на Кубке «Матч-Премьер» — такая, какой тренер мечтал ее видеть. И какой она больше не была никогда.

Бог ты мой, сколько еще было аналогичных случаев!

На мой взгляд, команда, в которую тренер пришел не здесь и сейчас, а уже какое-то время работает, всегда и заведомо имеет преимущество над той, где все начинается заново. Потому что любому тренеру в любом клубе требуется время, чтобы поставить свой футбол. Тому же Владимиру Федотову в конце осени 2022-го было намного сложнее, чем сейчас. При том что ему и сейчас очевидно непросто — но каркас у его ЦСКА уже есть. И вера футболистов в то, что тренерские идеи осуществимы, после Кубка и серебра — тоже.

И уж тем более есть вера у футболистов «Зенита» в Сергея Семака и в то, что в клубе из Санкт-Петербурга все происходит правильно. После пяти-то чемпионств подряд! Там вопрос другой — не потерять бдительность, не счесть, что в чемпионате все автоматически решено и запрограммировано.

Но у «Зенита» нашелся для этого ощущения собственного несовершенства другой способ — Кубок PARI Премьер на «Газпром-Арене» с тремя соперниками из-за границы, причем из Европы. Никто, кроме чемпиона России, такой роскоши себе сейчас позволить не может, а оно — не сравнимо ни с чем по объективности последующей самооценки. Ладно «Нефтчи» — но «Фенербахче» и «Црвена Звезда» стали максимально возможным на данный момент индикатором состояния команды Семака.

По идее, «Зенит» должен находиться в куда лучших кондициях, чем турки, поскольку у него первый официальный матч, причем за трофей, в эту субботу, тогда как «Фенер» начинает сезон лишь 11 августа, через месяц. Более того, для них это был первый предсезонный матч и у них поменялся тренер — уехал в Саудовскую Аравию португалец Жорже Жезуш, под которого в прошлом сезоне набирался состав, а заменил его не самый известный турецкий специалист. То есть там все максимально туманно, и, за исключением прихода из «Интера» автора победного гола в полуфинале Лиги чемпионов Эдина Джеко, особо оптимистичных новостей в клубе из Стамбула нет. 37-летний босниец, кстати, из-за позднего окончания прошлого сезона к подготовке приступил позже партнеров и на поле в Санкт-Петербурге не вышел.

А зенитовцы играли оптимальным составом при 35 тысячах зрителей. Вот это действительно здорово для товарищеского матча — как и 17 тысяч в воскресенье на Братском кубке между «Динамо» и ЦСКА (плюс 15 было накануне). Почти 70 тысяч болельщиков на трех матчах за два дня — в РПЛ о таком можно только мечтать.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» должен находиться в лучших кондициях, чем «Фенер». Но никто этого не заметил

«Зенит» после 0:0 в основное время по пенальти у «Фенербахче» выиграл: ужасно пробил только Зелимхан Бакаев, а Михаил Кержаков отразил два последних удара. Как процитировал Штирлица в послематчевой телестудии Геннадий Орлов, запоминается последнее — но, мне кажется, стоит смотреть на вещи реалистичнее. Сначала «Зенит» проиграл «Црвене Звезде», а потом свел к нулевой ничьей матч с «Фенером», причем во втором тайме редко переходил середину поля. Соперники российского чемпиона играли жестко, на полную, не как в обычных «товарняках». Ценность такого бескомпромиссного подхода очевидна.

Вот только сильнейшая с большим отрывом команда России последних пяти лет взяла всего очко (имею в виду основное время, без серии пенальти) в двух домашних матчах. Да, с ведущими командами, но из далеко не сильнейших европейских чемпионатов. Так, второе место в Турции, которое в прошлом сезоне занял «Фенербахче», сыграет только в квалификации Лиги конференций. А чемпион Сербии вообще финишировал последним в группе Лиги Европы, из которой вышел «Ференцварош» Станислава Черчесова, а также играли «Монако» и «Трабзонспор».

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

И «Зенит» при этом выглядел вчера так, что комментаторы совершенно закономерно не могли выбрать из его игроков лучшего (дело было еще до серии, в которой фигура Кержакова выделилась из всех прочих однозначно). Несомненно, одна из важных причин заключалась в травме Клаудиньо в первом тайме, после которой разыгрывать мяч в группе атаки стало некому. Но индивидуальный приз в итоге второй матч подряд получил 18-летний воспитанник академии «Зенита» Дмитрий Васильев. Парень совершенно здраво рассудил, что в этот день такого признания не заслужил. Болельщики выбрали его на безрыбье. За неделю, повторяю, до Суперкубка, когда команда должна быть уже почти готова.

Кстати, пока Семак в интервью уходит от темы Марио Фернандеса — отвечая на вопрос, зачем команде 32-летний игрок с пятью матчами в Бразилии за полгода, что с тем же успехом можно спрашивать про Месси и Криштиану. Неужели что-то пошло не так — или опытный и предусмотрительный Сергей Богданович просто не хочет опережать события? Почти уверен, что второе.

И убежден, что его сейчас гораздо больше волнует состояние здоровья Клаудиньо. Мне кажется, что после травмы колена стоило заменить его сразу и не разрешать вернуться на поле — это инстинкт любого футболиста, хоть профессионала, хоть любителя (по себе знаю), когда ты, разгоряченный, после повреждения хочешь выскочить обратно на поле и снова окунуться в игру. В такой момент о серьезности травмы вообще не задумываешься и легко можешь ее усугубить.

Еще одна тема, которая наверняка обеспокоила Семака, — преимущество «Фенербахче» на «втором этаже», причем в обеих штрафных. Несколько раз наверху переиграли Роберта Ренана, да и вообще в этом компоненте «Зенит» не выглядел убедительно. А вот не самая яркая пока игра Малкома наверняка не заслуживает большого внимания — этот человек (главное, чтобы он был здоров) точно наберет нужные игровые кондиции, когда это будет нужно.

Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игра-откровение Гайча. Неужели он хочет остаться в ЦСКА?

Семак про Марио ничего не говорит — зато фанаты ЦСКА, посетившие Братское дерби, не стали оттягивать своего вердикта в адрес Хесуса Медины, несмотря на отсутствие официального подтверждения его трансфера в «Спартак» (о нем как о факте пока говорил только Владимир Федотов). Парагваец зачем-то пришел на игры с «Динамо», но ожидаемо услышал в свой адрес определение «иуда» и нецензурный заряд.

Нельзя сказать, что это накалило атмосферу дерби, потому что в какой-то момент армейские фаны стали скандировать: «Динамо»!", а динамовские — «ЦСКА!» Это было действительно по-братски. Но понятно, что поклонникам красно-синих есть за что переживать на фоне последних новостей. Помимо того, что не взяли Марио Фернандеса и продают Медину в «Спартак», много разговоров и вокруг возможного ухода Бактиера Зайнутдинова в «Бешикташ». И при этом ЦСКА никого еще не взял!

А тут к тому же и 0:5 (ну, в игре, без челленджей, 0:3) в первом, субботнем раунде Братского кубка. Хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что это было стечением обстоятельств. Первый из трех таймов по 30 минут проходил с изрядным преимуществом ЦСКА, и вдруг 22-летний защитник Илья Агапов при длинной передаче падает на газон, получает травму (вроде бы не настолько серьезную, как казалось поначалу), Ярослав Гладышев выскакивает один на один и открывает счет. Все сразу меняется, и бело-голубые крупно выигрывают.

Но наследующий день у Марцела Лички, нового главного тренера «Динамо», оказалось больше поводов для размышлений, — несмотря на вторую победу. Их не может не быть, когда опытные в большинстве своем динамовцы, с игроками уровня Федора Смолова, Дениса Макарова, Матиаса Норманна, выходят против армейского «молодняка», где четырем игрокам по 17 лет, а трем — по 19, и тот их начинает «возить». У ЦСКА было всего два опытных футболиста в составе — Виктор Мендес и вернувшийся из очередной аренды Адольфо Гайч.

Аргентинец и стал главным, по мне, откровением встречи. Он цеплялся за все летевшие в его сторону мячи, остроумно развивал атаки даже при помощи пасов пяткой, а главное — забил два отличных гола. Сначала был выход один на один после классической Федотовской трехходовки с нацеленной передачей вратаря (на сей раз, правда, не Игоря Акинфеева, а Владислава Торопа) и скидкой. Затем — отбор самого Гайча вблизи чужой штрафной, смещение в центр и страшной силы удар под перекладину «между ушей» голкипера. Неужели у Адольфо, которому прежде в ЦСКА не удавалось почти ничего, после серии А вдруг возникло желание остаться в РПЛ? Верится с трудом. Но заряженность на игру намекнула именно на это.

На дубль Гайча своим ответил Вячеслав Грулев, забивший два мяча за две минуты. У мощного динамовского игрока группы атаки однозначно есть свой стимул — получить у Лички больше игрового времени и место в основе, которого не имелось при Славише Йокановиче.

Динамовский клуб перед второй игрой на глазах у болельщиков вручил чеху его фирменный розовый свитер, только теперь еще и с логотипом бело-голубых. На саму игру Личка вышел в белой футболке. Но что-то мне подсказывает: когда дело дойдет до официальных матчей, «на фарт» он может воспользоваться своим оренбургским имиджем.

Но тут следует вернуться к тому, с чего я начал эти заметки — преимущество заведомо есть у тех тренеров, которые начали работать со своими командами раньше. Не нужно ждать от Лички моментальных чудес — «Динамо» совершенно логично и здраво озвучило ему задачу в первый сезон войти в пятерку. У него есть своя игра, и он ее обязательно поставит. Но для этого необходимо время.

Хорошая новость для «Динамо» — возвращение Генерала, Фабиана Бальбуэна, которого в минувшем сезоне так не хватало в центре обороны. А прекрасная игра Сабы Сазонова на молодежном чемпионате Европы в составе сборной Грузии позволяет надеяться, что в клуб он приедет с совершенно другой степенью уверенности в себе. Пока он тоже отдыхает. Но ясно, что самое слабое место бело-голубых в прошлом чемпионате должно заметно укрепиться.

Проигрыш же ЦСКА в обеих фазах Братского кубка вовсе не говорит мне о том, что в Суперкубке армейцам нечего ловить. Во-первых, на Кубке PARI Премьер «Зенит» не показал, что он в хорошем состоянии (турнир выиграет или «Црвена Звезда», или «Фенербахче», что решится в их личной встрече), во-вторых, история с Марио Фернандесом даст красно-синим дополнительный эмоциональный заряд. А хороший мотиватор Федотов, не сомневаюсь, «отыграет» ее по максимуму.