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Сегодня, 19:10

17 тысяч на товарищеском матче «Динамо» — ЦСКА. Наши клубы научились делать шоу

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты Кевин Кураньи и Сейду Думбия.
Кевин Кураньи и Сейду Думбия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Адольфо Гайч (в центре) принимает поздравления от одноклубников по ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты Виктор Мендес и Федор Смолов.
Виктор Мендес и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бело-голубые и красно-синие завершили розыгрыш Братского кубка.

Не все в российском футболе плохо. Кое в чем клубы делают шаги вперед, и это приятно.

Товарищеские матчи. Клубы.
09 июл, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
6:3
ЦСКА

Понятно, что уровень РПЛ падает, часто достается судьям, есть еще ряд проблем. Но вот смотрите. 2008 год. Турнир «Динамо» — игры чемпионов», на который бело-голубые пригласили других бывших обладателей золотых медалей СССР — одноклубников из Киева, Минска и Тбилиси. Москвичи тогда имели яркую команду с Данни, Хохловым и Семшовым, закончили сезон с бронзовыми медалями. Приехали интересные соперники. И прогрессивный гендиректор Дмитрий Иванов даже решил продавать билеты по минимальной стоимости. Но на трибунах на встрече с тем же «Динамо» из столицы Грузии собралось всего 500 человек.

Да, сейчас арена в Петровском парке куда комфортнее, но тогда и запросы у людей в целом были попроще. А в 2023-м «Динамо» на обычный товарняк с ЦСКА спокойно собирает 17 тысяч человек. Притом что билеты не раздавались бесплатно, а продавались обычным порядком, пусть и недорого. Да и встречи проводились два дня подряд — «ВЭБ Арену» накануне посетили под 10 тысяч зрителей.

 
Игровой момент в&nbsp;товарищеском матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Жуткая травма Агапова, Медина — в «Спартаке», 0:3 от «Динамо». За ЦСКА тревожно перед Суперкубком

Это говорит только об одном — команды постепенно учатся делать из похода на футбол праздник. Даже на проходные игры. В данном случае ЦСКА и «Динамо» придумали фишку с участием героев прошлых лет — Сейду Думбия, Кевина Кураньи и Владимира Рыкова. Команды проводили в оба дня по три тайма по 30 минут, а в перерывах болельщиков ждали челленджи, победа в которых приравнивалась к голу в ворота соперника. Шоу? Да. Но кто скажет, что это плохо, если оно позволяет прилично заполнить трибуны? И на контрольном спарринге атмосфера не хуже, чем на встречах РПЛ. А то и лучше — из-за наличия фан-секторов.

В общем, клубам стоит отдать должное — даже в межсезонье они делают нечто интересное для людей, не забывая при этом о подготовке. Поскольку шоу — это для болельщиков, а тренеров в первую очередь волнует форма команды.

Футболисты Виктор Мендес и Федор Смолов.
Виктор Мендес и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

У того же Владимира Федотова уже через шесть дней битва с «Зенитом» за Суперкубок России. Думбья он публике показал, но это только 10 минут в концовке одного из матчей, когда на поле находился экспериментальный состав из молодежи. А все внимание — основе. Которая осталась без Медины. Плюс не доехал до Песчаной улицы Марио Фернандес. Плюс в первой встрече с «Динамо» серьезную травму получил защитник Агапов. Приличные потери.

 
Ду&nbsp;Кейрос в&nbsp;матче &laquo;Црвена Звезда&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Ду Кейрос уже забивает за «Зенит». Но побеждает «Црвена Звезда»

Не добавило настроения армейцам и поражение от бело-голубых в субботу — 0:3. Правда, счет не отражал происходившего на газоне. Красно-синие не выглядели слабее, наоборот, давили куда мощнее, вот только реализация в тот день была на стороне команды Марцела Лички.

Адольфо Гайч (в центре) принимает поздравления от одноклубников по ЦСКА.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

А в воскресенье мы в первую очередь могли сравнить глубину скамейки соперников — главным силам после субботы дали отдых. Так вот у бело-голубых с первых минут мы увидели Паршивлюка, Лаксальта, Норманна, Кутицкого, Макарова, Лесового, Смолова, Грулева, а у армейцев из опытных только двоих — Мендеса и Гайча. Понятно, что есть еще травмированные Обляков, Кучаев, Мойзес и Карраскаль. Но и динамовцы еще могут рассчитывать на Лещука, Бальбуэну, Сазонова и Гагнидзе.

Правда, и таким молодежным составом ЦСКА в воскресенье вел со счетом 3:0 (отмечаем два гола вернувшегося Гайча), но уступил 3:4. В общем, у Федотова хватает аргументов, чтобы просить руководство ПФК поскорее усилить состав.

РПЛ, таблица переходов лета: «Спартак подписывает Медину? Марио Фернандеса ждут в «Зените» 

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марцел Личка
5
5
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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