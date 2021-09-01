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Главные трансферы РПЛ «на выход». Почему Кварацхелия и Азмун остались, а Крал и Влашич уехали в Европу?

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 16:00
Алекс Крал и Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал и Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Теперь наши клубы могут только покупать.

В Европе закрылось летнее трансферное окно. Подводя его итоги, стоит отдельно рассказать о переходах, которые случились (или не случились) с игроками РПЛ. Теперь наши клубы могут только покупать — на это у них есть еще неделя. А вот трансферы «на выход» придется отложить как минимум до зимы.

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Кто уехал

Летом «Зенит» покинули Себастьян Дриусси и Андрей Лунев. Аргентинец перешел в «Остин», представляющий МЛС. Вообще Дриусси давно был на грани ухода из «Зенита» — можно даже сказать, что делал для этого все. Лунев же не стал продлевать контракт с клубом и уехал в «Байер» бесплатно.

«Спартак» отправил Педро Рошу на родину, в «Атлетико Паранаэнсе». Трансфер, который обошелся красно-белым в 12 миллионов евро, до сих пор вызывает много вопросов. Схожая ситуация с Гусом Тилем, но тот, похоже, возвращается на прежний уровень. Голландец сейчас отжигает в составе «Фейеноорда» и даже получил вызов в сборную (впервые за три с лишним года). В последний день летнего трансферного окна «Спартак» покинул Алекс Крал — на правах аренды он перешел в «Вест Хэм». При этом «молотобойцы» обязаны выкупить чеха следующим летом.

«Рубин» расстался с Карлом Старфельтом и Дарко Йевтичем. Последний уехал в АЕК, где проведет остаток сезона. Скорее всего, это было сделано из-за перебора легионеров: даже с учетом ухода Йевтича в составе «Рубина» сейчас девять иностранцев, а их должно быть не более восьми. Старфельт отправился в «Селтик», хотя Леонид Слуцкий очень не хочет его отпускать.

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Сразу четыре представителя ЦСКА уехали в другой чемпионат: Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Адольфо Гайч и Илья Шкурин. СМИ сообщали об интересе к Влашичу со стороны «Милана», но хорват в итоге перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Остальные покинули клуб на правах аренды: Сигурдссон перебрался в «Венецию», Гайч отправился в «Уэску», а Шкурин проведет ближайший год в киевском «Динамо».

У «Сочи» и «Динамо» по одному подобному трансферу. Москвичи наконец-то избавились от Максимилиана Филиппа — немца выкупил «Вольфсбург», где он выступал в прошлом сезоне. Сочинцы расстались с Михой Мевлей, у которого истек контракт. Словенец на правах свободного агента перебрался в турецкий «Аланьяспор».

Из «Ростова» все-таки ушел Матиас Норманн. К норвежцу давно проявляли интерес английские клубы, поэтому удивляться его переходу в «Норвич» не стоит. Норманна взяли в аренду с правом обязательного выкупа, общая сумма трансфера составит порядка 15 миллионов евро.

«Краснодар» покинули два шведа — Кристофер Ольссон и Маркус Берг. Ольссон перешел в «Андерлехт», а Берг на правах свободного агента перебрался в родной «Гетеборг». Там он сразу же получил капитанскую повязку и успел забить четыре мяча в семи матчах.

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Кто остался

Большой спрос был этим летом на Сердара Азмуна. СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Ромы», «Байера» и «Лиона», но каждый раз сделка срывалась. Причины здесь сразу две: стороны не смогли договориться по сумме трансфера, а «Зенит» так и не нашел равноценной замены иранцу. Контракт Сердара с клубом истекает летом 2022 года. Как бы он не ушел бесплатно...

Скорее всего, уйдет бесплатно из «Спартака» Самюэль Жиго. Контракт француза с красно-белыми также истекает по окончании сезона. Агент Самюэля говорил о том, что его клиент хочет покинуть Россию — чтобы быть ближе к семье. Пресса сообщала о возможном переходе Жиго в «Торино», но пока он в «Спартаке». Вариантов немного: либо француз уйдет свободным агентом, либо его продадут зимой за небольшие деньги. Веры в то, что Жиго продлит контракт со «Спартаком», практически нет.

Шли разговоры о том, что покинет «Краснодар» Тонни Вильена. По одной версии, голландец разругался с руководством «быков»: у них якобы была договоренность, согласно которой Тонни мог уйти в другой клуб, если отыграет в «Краснодаре» два года. Также СМИ сообщали о том, что у Вильены на одной из тренировок произошел конфликт с Владимиром Ильиным. В любом случае Тонни еще никуда не ушел, а Виктор Гончаренко заявил, что рассчитывает на него в ближайшем матче чемпионата России.

Остался в РПЛ и Хвича Кварацхелия, которого смело можно назвать одной из главных звезд нашей лиги. Интерес к грузинскому хавбеку, по разным данным, проявляли «Милан», «Тоттенхэм», «Боруссия» М и «Ювентус». «Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90% и будет играть в европейском клубе очень высокого уровня», — заявил в начале августа его агент, Мамука Джугели. Однако этим летом Хвича никуда не уехал. Видимо, «Рубин» просто не получил по нему достойного предложения.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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