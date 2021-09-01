Главные трансферы РПЛ «на выход». Почему Кварацхелия и Азмун остались, а Крал и Влашич уехали в Европу?

Теперь наши клубы могут только покупать.

В Европе закрылось летнее трансферное окно. Подводя его итоги, стоит отдельно рассказать о переходах, которые случились (или не случились) с игроками РПЛ. Теперь наши клубы могут только покупать — на это у них есть еще неделя. А вот трансферы «на выход» придется отложить как минимум до зимы.

Самое бешеное трансферное окно в истории. Месси и Роналду сменили клубы, два игрока за 100 миллионов, «Барселона» никого не купила

Кто уехал

Летом «Зенит» покинули Себастьян Дриусси и Андрей Лунев. Аргентинец перешел в «Остин», представляющий МЛС. Вообще Дриусси давно был на грани ухода из «Зенита» — можно даже сказать, что делал для этого все. Лунев же не стал продлевать контракт с клубом и уехал в «Байер» бесплатно.

«Спартак» отправил Педро Рошу на родину, в «Атлетико Паранаэнсе». Трансфер, который обошелся красно-белым в 12 миллионов евро, до сих пор вызывает много вопросов. Схожая ситуация с Гусом Тилем, но тот, похоже, возвращается на прежний уровень. Голландец сейчас отжигает в составе «Фейеноорда» и даже получил вызов в сборную (впервые за три с лишним года). В последний день летнего трансферного окна «Спартак» покинул Алекс Крал — на правах аренды он перешел в «Вест Хэм». При этом «молотобойцы» обязаны выкупить чеха следующим летом.

«Рубин» расстался с Карлом Старфельтом и Дарко Йевтичем. Последний уехал в АЕК, где проведет остаток сезона. Скорее всего, это было сделано из-за перебора легионеров: даже с учетом ухода Йевтича в составе «Рубина» сейчас девять иностранцев, а их должно быть не более восьми. Старфельт отправился в «Селтик», хотя Леонид Слуцкий очень не хочет его отпускать.

Сразу четыре представителя ЦСКА уехали в другой чемпионат: Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Адольфо Гайч и Илья Шкурин. СМИ сообщали об интересе к Влашичу со стороны «Милана», но хорват в итоге перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Остальные покинули клуб на правах аренды: Сигурдссон перебрался в «Венецию», Гайч отправился в «Уэску», а Шкурин проведет ближайший год в киевском «Динамо».

У «Сочи» и «Динамо» по одному подобному трансферу. Москвичи наконец-то избавились от Максимилиана Филиппа — немца выкупил «Вольфсбург», где он выступал в прошлом сезоне. Сочинцы расстались с Михой Мевлей, у которого истек контракт. Словенец на правах свободного агента перебрался в турецкий «Аланьяспор».

Из «Ростова» все-таки ушел Матиас Норманн. К норвежцу давно проявляли интерес английские клубы, поэтому удивляться его переходу в «Норвич» не стоит. Норманна взяли в аренду с правом обязательного выкупа, общая сумма трансфера составит порядка 15 миллионов евро.

«Краснодар» покинули два шведа — Кристофер Ольссон и Маркус Берг. Ольссон перешел в «Андерлехт», а Берг на правах свободного агента перебрался в родной «Гетеборг». Там он сразу же получил капитанскую повязку и успел забить четыре мяча в семи матчах.

Кто остался

Большой спрос был этим летом на Сердара Азмуна. СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Ромы», «Байера» и «Лиона», но каждый раз сделка срывалась. Причины здесь сразу две: стороны не смогли договориться по сумме трансфера, а «Зенит» так и не нашел равноценной замены иранцу. Контракт Сердара с клубом истекает летом 2022 года. Как бы он не ушел бесплатно...

Скорее всего, уйдет бесплатно из «Спартака» Самюэль Жиго. Контракт француза с красно-белыми также истекает по окончании сезона. Агент Самюэля говорил о том, что его клиент хочет покинуть Россию — чтобы быть ближе к семье. Пресса сообщала о возможном переходе Жиго в «Торино», но пока он в «Спартаке». Вариантов немного: либо француз уйдет свободным агентом, либо его продадут зимой за небольшие деньги. Веры в то, что Жиго продлит контракт со «Спартаком», практически нет.

Шли разговоры о том, что покинет «Краснодар» Тонни Вильена. По одной версии, голландец разругался с руководством «быков»: у них якобы была договоренность, согласно которой Тонни мог уйти в другой клуб, если отыграет в «Краснодаре» два года. Также СМИ сообщали о том, что у Вильены на одной из тренировок произошел конфликт с Владимиром Ильиным. В любом случае Тонни еще никуда не ушел, а Виктор Гончаренко заявил, что рассчитывает на него в ближайшем матче чемпионата России.

Остался в РПЛ и Хвича Кварацхелия, которого смело можно назвать одной из главных звезд нашей лиги. Интерес к грузинскому хавбеку, по разным данным, проявляли «Милан», «Тоттенхэм», «Боруссия» М и «Ювентус». «Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90% и будет играть в европейском клубе очень высокого уровня», — заявил в начале августа его агент, Мамука Джугели. Однако этим летом Хвича никуда не уехал. Видимо, «Рубин» просто не получил по нему достойного предложения.